Gli Switch Homekit WiOO comunicano con Halo come nessun altro

Halo è il nome del contorno di LED che contraddistingue gli Switch WiOO. Dall’app WiOO per iOS, disponibile gratuitamente in AppStore, si possono definire tonalità, luminosità e per quali lati attivarne l’accensione. Lo stesso intento che mira a personalizzare l’aspetto e le indicazioni visive viene applicato anche per i LED che illuminano i tasti.

Ma prima di proseguire una piccola precisazione: come WiFi si legge “uaifai”, anche WiOO si legge “uaio”, dove la doppia O sta per On-Off.

Tornando al tema, WiDesign nel progettare WiOO è partita dall’idea che solitamente si associa un interruttore al solo controllo di una fonte luminosa, escludendo così che potesse essere concepito come “apparecchio illuminante”. La scelta si orientata pertanto sul come aggiungere la luce e soprattutto come controllarla perchè fosse funzionale. La risposta è che occorreva renderlo completamente integrato in ecosistema, e la scelta di HomeKit, ora ridefinito AppleHome, è risultata l’ideale per poter interagire con tutti i dispositivi collegati e sfruttarne le funzionalità offerte dal sistema operativo di iPhone.

Sono diversi i motivi che hanno suggerito di aggiungere in fase di progettazione una propria luce a WiOO e alcuni sono di ordine pratico, come ad esempio:

si possono visualizzare i tasti anche al buio e durante la notte, quando una se pur debole luce si trasforma in segnapasso. Con l’app WiOO si definisce la luminosità di tasti e Halo, si sceglie quindi di attivare il solo lato inferiore e si crea una scena che partirà magicamente all’ora prestabilita nell’Automatismo di Casa.

poiché i tasti sono programmabili, un’identificazione colore ce ne ricorderebbe la funzione . I tre tasti touch di WiOO, che fungono anche da dimmer, possono essere attivati da un singolo click, uno doppio oppure prolungato, avremmo così nove funzionalità per ogni singolo WiOO. Per non confonderci avremo ad esempio i tasti con i LED bianchi che accendono le luci, se invece hanno una colorazione verde farebbero partire una scena.

A questi si aggiungono ulteriori motivi decisamente rilevanti:

WiOO può impostare un Mood che verrà attivato dall’avvio della scena impostata per le lampadine Smart, che sono l’ideale per creare l’atmosfera con l’illuminazione, a maggior ragione se usate con la discrezionalità del buon gusto. Ed è comodo ricreare l’intera atmosfera sfiorando un tasto di WiOO.

l’illuminazione artificiale agisce sull’organismo alterando l’orologio biologico che regola i tempi di attivazione e messa a riposo in funzione della luce solare, un principio noto come Ritmo Circadiano, al quale anche l’Halo di WiOO può concorrere. Dal tramonto possiamo impostare la riduzione delle tonalità azzurre, che influirebbero negativamente sulla qualità del sonno. Il risveglio , impostato nell’iPhone, sarebbe accolto con la calda tonalità dell’alba dalle luci accanto al letto

la relazione fra gli Automatismi dell’app Casa e le funzioni di WiOO sono state concepite per essere utilizzate in molteplici situazioni, grazie al lampeggio o colorazione l’Halo. Infatti può facilmente essere un promemoria , ad esempio, per ricordare alla nonna di prendere un medicinale. Senza dover attendere la Silver Age, anche per una cena con gli amici può far dimenticare i tempi necessari per preparasi ad uscire o mettere il branzino nel forno: “Cara, quel lampeggiare significa che fra meno di un’ora ci aspettano al ristorante, come sei messa?”

