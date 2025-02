Apple TV Plus, la serie KPOPPED è imperdibile per i fan del K-pop

Pubblicità

Apple TV+ ha annunciato l’arrivo di “KPOPPED“, otto puntate di una competizione canora che si preannuncia come imperdibile per i fan del K-pop, la musica popolare della Corea del Sud.

La serie, prodotta da Lionel Richie, vede tra le star PSY, il cantautore, rapper e produttore discografico sudcoreano noto a tutti per la canzone “Gangnam Style”, tre volte vincitore di Grammy e della rapper statunitense Megan Thee Stallion che è anche produttrice esecutiva.

Di seguito la descrizione di Apple: “In ogni episodio, icone della musica occidentale, reimmaginano i loro più grandi successi collaborando con idol K-pop per offrire spettacolari e battagliere performance con pubblico dal vivo di base a Seoul che sceglie il vincitore della migliore nuova canzone k-pop”.

I produttori esecutivi della serie sono Moira Ross, Richie, Miky Lee, Megan Thee Stallion e Greg Foster, insieme a Harry H.K. Shin e Jake Hong, con il produttore Ki-woong Kim per CJ ENM Co. che vanta competenza senza eguali negli spettacoli musicali e nella produzione di contenuti di questo tipo. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs sono produttori esecutivi per conto di Eureka Productions (controllata da Fremantle) insieme a Bruce Eskowitz.

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, e anche su tv.apple.com/it

