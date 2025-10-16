Gmail dice addio a una delle funzionalità più amate di sempre: attenzione all’account

Gmail dice addio a una delle funzionalità più amate dai suoi utenti: attenzione all’account stanno per cambiare diversi aspetti.

Ideato da Google, Gmail è sicuramente il servizio di posta elettronica più popolare: è utilizzato da tantissimi utenti privati e anche da molte aziende e imprenditori, che ne hanno confermato l’efficienza e la funzionalità. Sin dalla sua istituzione ha offerto ai suoi iscritti diversi servizi, tutti utili e con una loro finalità non legata solo al servizio di posta. Oltre a inviare e ricevere email, Gmail ha fornito alcune funzionalità che hanno ricevuto l’approvazione degli utenti.

Nei prossimi mesi però qualcosa cambierà: chi si avvale di un indirizzo di posta elettronica Gmail dovrà tenere d’occhio il proprio account visto che alcune funzionalità saranno eliminate, alcune per altro molto amate dagli utenti che non si spiegano questo cambio di rotta. Ovviamente la rivoluzione è finalizzata a rendere Gmail più attuale, contemporaneo, veloce e efficiente e per raggiungere questo obiettivo Google ha ritenuto opportuno snellire il servizio eliminando alcune funzioni.

Da gennaio 2026 non ci saranno più Gmailify e il supporto POP. La prima, istituita più di 10 anni fa, permetteva di collegare account di posta elettronica esterni, come Outlook, Yahoo e Hotmail: un servizio comodo per gli utenti che potevano ricevere tutta la posta in un’unica casella che riuniva tutti i messaggi. Dopo la dismissione di Gmailfy i diversi account andranno gestiti in modo diverso, con servizi esterni, magari utilizzano un’apposita applicazione come per esempio Mailbird, che consente di riunire i vari account in una sola piattaforma.

La fine del protocollo POP considerato obsoleto

Prevista anche al fine del protocollo POP che è stato considerato obsoleto e poco funzionale, viste le novità in materia. POP permetteva di recuperare la posta elettronica da altri account su Gmail. Oggi Google sta chiedendo agli utenti, che per anni si sono avvalsi di POP, di passare a IMAP, che offre maggior funzionalità, è inoltre più moderno e contemporaneo.

Google non ha rivelato in modo ufficiale i motivi di questa sua scelta, ma è chiaro che guarda avanti e punta alla semplificazione e a dare ai suoi utenti un mood email più performante, ma soprattutto più facile e veloce da usare e per farlo non può non eliminare tutte quelle funzionalità che risultano obsolete e usate ai minimi termini.

Sia POP che Gmailfy erano poco utilizzate da tempo, gli utenti infatti negli ultimi anni hanno abbandonato questi servizi per avvalersi di app più veloci per facilitare la gestione di più account di posta elettronica e e Google non poteva ignorare la tendenza.