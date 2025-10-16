Honor Robot Phone è il telefono con braccio robotico AI

All’inizio c’era iPhone, poi è stata la volta degli smartphone AI e ora, nell’ultima tappa dell’evoluzione, arriva il Robot Phone di Honor. Il breve riassunto della genesi degli smartphone è del costruttore cinese, in poche righe di testo che accompagnano il video di presentazione di un terminale completamente fuori dagli schemi.

L’inizio e il metro di paragone rimane sempre iPhone, citato sia nel testo che nel filmato. Anche Honor Robot Phone sfoggia un generoso spazio sul retro per ospitare fotocamere e sensori, quello che da quest’anno Apple ha deciso di battezzare plateau, altopiano, negli iPhone 17 Pro.

Ma a differenza di Apple il plateau del terminale Honor nasconde un gimbal motorizzato, in questo modo la fotocamera può fuoriuscire per muoversi liberamente in ogni direzione per osservare tutto con Intelligenza Artificiale.

Se il telefono è nel taschino della giacca il Robot Phone può osservare tutto e riconoscere le persone. Con il terminale su un tavolo il braccio robotico si inclina e muove fino a trovare l’inquadratura perfetta, poi avvisare prima dello scatto.

Inquadra l’intera figura di una donna per provare virtualmente con AI un vestito disponibile online. Non si limita a fare da baby monitor: se il piccolo piange lo intrattiene con movimenti e suoni giocosi. Sarà per le musiche, le espressioni del robot e lo stile del filmato, questo terminale è presentato come un incrocio tra uno smartphone e Wall-E di Disney – Pixar.

Il costruttore dichiara che si tratta di un “Dispositivo rivoluzionario che fonde intelligenza multimodale, robotica avanzata e imaging di nuova generazione”. Ancora “Un’importante pietra miliare nel Piano Honor Alpha” annunciato all’inizio di quest’anno, con l’obiettivo di diventare leader globale nell’ecosistema di dispositivi AI.

Per ora è un prototipo, ma il costruttore anticipa che lo mostrerà al mondo in occasione del Mobile World Congress 2026 che si svolgerà a Barcellona dal 2 al 5 marzo.

