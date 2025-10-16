IKEA Höstulota è la lampada USB-C che si infila dappertutto

Più facile da comprare che da pronunciare, pratica e super economica come da ricetta IKEA Höstulota è una delle lampade più compatte, leggere e minimaliste a memoria di chi scrive. Grazie al connettore USB-C integrato si può collegare a praticamente qualsiasi dispositivo dotato di questa porta, dal computer portatile a un caricabatterie, passando per smartphone e batterie portatili.

È lunga 30 centimetri con corpo realizzato in elastomero termoplastico, simile ad alcuni cinturini per Apple Watch. L’assenza di una batteria integrata riduce al minimo peso e ingombri: il corpo flessibile funge da braccio regolabile che permette all’utente di piegarla per orientare la luce proprio dove serve.

Una lampada LED personale e portatile

Il colosso svedese dell’arredamento ricorda che i LED consumano circa l’85% di energia in meno e durano 20 volte di più rispetto alle lampadine a incandescenza. La vita utile di un LED è di circa 25mila ore.

Più precisamente Ikea Höstulota mette a disposizione un LED da 100 lumen di luminosità con una tonalità di luce bianco caldo da 2700 Kelvin. L’utente può anche aumentare e ridurre l’intensità della luce premendo e tenendo premuto leggermente con due dita il diffusore nell’estremità circolare della lampada.

Le 25.000 ore di durata media dei LED assicurano una lunga e utile vita per Höstulota. Ikea avverte che quando il LED termina di funzionare non è possibile ripararlo o sostituirlo, quindi occorre sostituire l’intera lampada: poco male visto che costa 2,95 euro.

IKEA Höstulota, disponibilità e prezzo

Come la stragrande maggioranza degli articoli Ikea, anche questa lampada è disponibile nei negozi del marchio oltre che per l’acquisto nel negozio online Ikea.

