Come inviare email di gruppo su Gmail su Mac e PC

Se tutta la vostra posta elettronica passa per Gmail, allora dovete assolutamente sapere che esiste un modo per aggiungere in un sol colpo N indirizzi nel campo Destinatari di una mail. Questo significa che se siete soliti comunicare ad un certo gruppo di persone, non dovrete più inserire uno ad uno i loro indirizzi. In questo articolo vi spieghiamo come funziona.

Creare una etichetta

Il “trucco” sta nel raccogliere tutti gli indirizzi all’interno di una etichetta.

Aprite quindi il browser e recatevi all’indirizzo contacts.google.com ;

e recatevi all’indirizzo ; effettuate l’accesso col vostro account Google;

dal menu laterale di sinistra, cliccate sul tasto + nella sezione Etichette ;

nella sezione ; assegnate un nome all’etichetta (attenzione: questo diventerà la parola-chiave con cui richiamare tutti i contatti nella fase successiva).

Adesso dalla pagina dei contatti, selezionate i contatti da aggiungere all’etichetta attraverso l’apposito pulsante presente nella barra degli strumenti.

In alternativa potete anche aggiungerli manualmente, uno per uno, cliccando sui tre puntini a lato per aprire il menu, quindi selezionando l’etichetta appena creata.

Inviare la mail di gruppo

A questo punto non vi resta che accedere a Gmail dall’indirizzo mail.google.com e, nel campo Destinatari, digitare il nome dell’etichetta.

Vedrete aggiungere automaticamente tutti quegli indirizzi mail che fanno parte del gruppo.

Questo sistema d’ora in avanti velocizzerà di molto l’invio di email che generalmente vengono condivise con lo stesso gruppo.

E datosi che vengono inseriti gli indirizzi singolarmente, se dovete apportare qualche modifica per una specifica mail vi basterà aggiungere o togliere uno o più contatti prima di inviarla.

I limiti

Questo metodo è efficace e di certo vi farà essere più rapidi e produttivi. Tuttavia è lungi dall’essere perfetto in quanto:

tutti i membri dell’etichetta saranno in grado di vedere i contatti a cui è stata inviata l’email;

a cui è stata inviata l’email; purtroppo non è possibile richiamare l’etichetta dall’app per iPhone/Android: funziona soltanto sulla versione web di Gmail.

