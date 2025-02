I robot Tesla fanno schifo

Pubblicità

Forse Tesla è l’unica multinazionale che sostiene di non avere un reparto relazioni con la stampa, certo è che Elon Musk e soci sanno bene come farsi notare, in questo caso fin dal titolo con il video This Robots Sucks, letteralmente questo robot fa schifo.

Il protagonista non è una Tesla nuova fiammante e nemmeno la guida autonoma completa, anche se in realtà tutto si gioca proprio su questo. Nel video la voce di commento è quella di un umile robot Tesla aspiratore progettato per ripulire i Cybercab al rientro alla base per pulizia e ricarica.

Se la prende un po’ con gli umani che lasciano briciole, sporco e a volte dimenticano oggetti importanti. Ma al contrario del titolo, il robot Tesla mostra comprensione e accoglie tutto non come sporco da rimuovere ma come un regalo. Una vita di lavori semplici condivisa con il suo compagno fidato Cybercab.

Si tratta del secondo filmato ad effetto rilasciato da Tesla nel giro di pochi giorni: ricordiamo quello delle Tesla appena costruite che guidano da sole per andare a parcheggiarsi in attesa della consegna.

Tesla ed Elon Musk stanno accelerando moltissimo sia nella auto, ma sempre più in campo AI e robotica. Da anni si parla di robot come incarnazione dell’intelligenza artificiale nel mondo reale. Anche se Musk ha mancato le tempistiche promesse per diversi anni consecutivi, ora dichiarazioni e comunicazione sembrano allineati.

I primi robot AI che vedremo guidano già tra di noi (in California): per ora c’è la supervisione umana ma secondo Elon è solo questione di tempo. In USA cybercab e il suo amico robot Tesla pulisci-tutto entrano in funzione a giugno in Austin, Texas.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.