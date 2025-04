Goat Bot Unicut H1, il robot che vi taglia l’erba a puntino in offerta lancio

Pubblicità

Se volete semplificare in modo concreto la gestione quotidiana del prato, Goat Bot Unicut H1 potrebbe fare al caso vostro. Trattasi di un robot tagliaerba che, per festeggiarne il lancio sul mercato, viene proposto ad un prezzo scontato per un periodo di tempo limitato. Qui trovate il link per accedere alla promozione: di seguito invece vi riassumiamo le sue caratteristiche.

Specifiche tecniche

Questo tagliaerba robotizzato è pensato per coprire aree fino a 1500 m² senza alcuna installazione fisica di confini, ottimo quindi non solo per risparmiare tempo ma anche per evitare di dover apportare modifiche strutturali al giardino. Utilizza infatti una combinazione di RTK+VSLAM e altre tecnologie di posizionamento per definire i bordi virtuali con precisione centimetrica senza bisogno di fili perimetrali.

La larghezza di taglio è pari a 24 cm mentre l’altezza di taglio viene regolata automaticamente tra 25 e 65 mm in modo da assicurare un risultato ordinato e omogeneo su tutta la superficie. Viaggia alla velocità di 0,4 metri al secondo ed è anche in grado di superare pendenze fino a 25 gradi quindi lo usate anche su giardini con dislivelli marcati o su terreni irregolari.

Attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale è in grado di riconoscere oltre 200 tipi di oggetti – tra cui persone, animali e arredi da giardino – ed evitarli, limitando al minimo il rischio di incidenti. A tal proposito è inoltre possibile configurarlo per impedirgli di uscire dai limiti stabiliti.

Ovviamente è certificato IPX6 perciò è protetto dalle intemperie e c’è l’app per controllarlo da remoto monitorandone il lavoro in tempo reale ed eventualmente modificandone al volo le impostazioni.

E come gli altri robot (pensiamo ad esempio agli aspirapolvere) nel momento in cui il livello di carica è basso torna automaticamente alla base.

Dove comprare

Goat Bot Unicut H1 costa 1.599 € ma fino al 2 Maggio sarà possibile risparmiare 300 € andandolo perciò a pagare 1.299 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.