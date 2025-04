Samsung blocca il rilascio globale di One UI 7

Pubblicità

Samsung ha deciso di mettere in pausa il rilascio globale di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia utente basata su Android 15, iniziato sui Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, interruzione che è stata decisa dopo segnalazioni da più parti di un bug che, in seguito all’aggiornamento, impedisce agli utenti di Galaxy S24 di sbloccare i telefoni.

Il rilascio dell’aggiornamento è iniziato il 7 aprile, ma già da tale data diversi utenti hanno segnalato problemi con lo sblocco dei dispositivi subito dopo l’installazione, portando Samsung a ritirare temporaneamente il pacchetto di update.

Al momento il pacchetto di aggiornamenti non è disponibile sui server Samsung. L’azienda sudcoreana non ha confermato la sospensione del rilascio o riferito di correzioni in arrivo per gli utenti che hanno già scaricato l’update a One UI 7.

Inizialmente il problema sembrava limitato ai modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+ con Exynos 2400, ma update seguenti riferiscono che anche i modelli con chip Snapdragon, distribuiti negli Stati Uniti, Europa e in altri mercati internazionali, sarebbero coinvolti.

È probabile che Samsung stia indagando sull’accaduto e verranno rilasciate versioni aggiornate della ONE UI 7, comprese release correttive per chi ha già installato l’update. Nei giorni passati è intanto emerso un bug con la Galleria all’interno dell’Area Personale, un problema che in alcuni casi può rendere visibili i contenuti protetti anche all’esterno dell’ambiente sicuro, a causa della generazione automatica di “storie” fotografiche.

AGGIORNAMENTO

Samsung ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto, confermando la sospensione della distribuzione: “Il programma di rilascio di One UI 7 è in corso di aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile. Le nuove tempistiche e la disponibilità saranno condivise a breve”. L’azienda non spiega il problema, ma conferma quanto emerso finora, lasciando intendere dii essere al lavoro per risolvere il bug.

Tutti gli articoli su Samsung da questa pagina di macitynet.