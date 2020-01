Golden Globe da dimenticare per Apple, niente premi e critiche per il lavoro in Cina

La prima volta di Apple ai Golden Globe non è andata come sperava probabilmente Cook, con nessuna nomination The Morning Show che si è concretizzata. A peggiorare l’umore a Cook, presente in sala, ci ha pensato l’attore e comico Ricky Gervais, con un monologo pieno di battute sul cinema e sulla televisione in generale; il pubblico ha riso ad alcune battute, per altre hsi è sentito il mormorio.

Gervais ha avuto toni duri nei confronti di Amazon e Apple: ha parlato dello sfruttamento di lavoratori clandestini in Cina, arrivando persino a fare un forzato parallelismo con i gruppi terroristici dell’ISIS. “Non siete nella condizione di poter dare lezioni alla gente su tutto”. “Non sapete niente del mondo reale”.

“Vi farà piacere sapere che è l’ultima volta che presento questi premi. Non me ne frega più niente”. ha detto ancora Gervais, salutando Hollywood e i Golden Globe Awards direttamente con un “F*** Off”, beepato al volo da NBC.

Ricky Gervais to celebrities at the Golden Globes: "You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world." Ends by telling award winners to "f**k off." Incredible video: pic.twitter.com/awdL4E2Zyf — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2020

Critiche di Gervais a parte, come accennato, anche la parte più propria dei Golden Gloibe non è andata come previsto. Apple aveva ricevuto le sue prime nomination da parte della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), tra cui quella come “Miglior serie drammatica” per il successo mondiale, “The Morning Show”, e due nomination come “Miglior attrice in una serie drammatica” per le star e produttrici esecutive di “The Morning Show”, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Ma alla fine nessun premio è giunto.

Con le nomination ottenute per “The Morning Show”, Apple TV+ è diventata la prima piattaforma di streaming a ricevere un riconoscimento da parte della HFPA nel suo primo anno di vita (il servizio è stato lanciato poco più di un mese fa). È staa anche la prima nomination come attrice in una serie TV drammatica sia per Jennifer Aniston che per Reese Witherspoon. Jennifer Aniston è ora la quarta persona nella storia ad aver ricevuto nomination ai Golden Globe come attrice principale sia per una serie drammatica che per una serie commedia.