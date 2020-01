Firefox 72 permetterà di cancellare i dati sulla telemetria

Mozilla ha già dimostrato di fare sul serio per la privacy e la sicurezza dei suoi utenti, bloccando il tracciamento dei social da Firefox 70: ora, in conformità con il CCPA, Mozilla ha annunciato che da Firefox 72, versione in arrivo a breve per Mac e PC, sarà inclusa un’opzione che permetterà all’utente di richiedere la cancellazione di elementi di telemetria. Benché le nuove norme riguardino la California, questa funzionalità verrà resa disponibile per gli utenti Firefox di tutto il mondo.

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 in California è entrato in vigore il CCPA (California Consumer Privacy Act), una serie di norme restrittive, per proteggere i consumatori dalla gestione dei loro dati a fini pubblicitari, sulla falsariga del nostro regolamento Generale sulla Protezione dei Dati meglio noto come GDPR.

Mozilla spiega che Firefox “raccoglie pochissimi dati”, sottolineando che qualsiasi dato raccolto è sfruttato per migliorare sicurezza e performance, non svelando nulla sull’uso di internet. La nuova funzione è un elemento accolto positivamente dai sostenitori della privacy in tutto il mondo, ma è anche ovvio che è molto più semplice rendere disponibile per tutti la nuova funzione, anziché predisporre una funzionalità da proporre a una determinata cerchia di utenti.

Alan Davidson, Vice Presidente Global Privacy spiega nel blog aziendale la decisione di Mozilla di includere questa opzione; determinati dati sulla telemetria non sono considerati dati personali dall’industria di settore perché non consentono di identificare una persona specifica, ma secondo Davidson questa scelta è quella giusta per le persone e l’ecosistema.

«In linea con quanto abbiamo fatto per rendere la privacy più semplice e accessibile ai nostri utenti, i controlli per la cancellazione saranno integrati in Firefox 72 e distribuiti con la prossima versione del browser dal 7 gennaio. Queste impostazioni forniranno agli utenti un modo per chiedere la cancellazione di telemetria da scrivania direttamente da Firefox e consentiranno a noi di Mozilla di effettuare la cancellazione».

