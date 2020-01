Le tende smart di IKEA sono compatibili con HomeKit di Apple

Le tende smart di IKEA sono ufficialmente compatibili con la tecnologia HomeKit di Apple. Da qualche giorno chi ha acquistato o intende acquistare il modello di tipo oscurante FYRTUR può beneficiare anche del sistema di controllo remoto progettato da Apple per inserire queste speciali tendine nella propria configurazione casalinga e gestire il tutto da iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, inclusi i comandi vocali tramite Siri.

Abbiamo parlato in più di un’occasioni del modello oscurante FYRTUR e delle tende tradizionali KADRILJ, a partire dall’annuncio di gennaio 2019 fino all’unboxing dello scorso ottobre. In vendita dallo scorso agosto, più o meno nello stesso periodo fu annunciato che il supporto alla tecnologia HomeKit non sarebbe stato disponibile al momento del lancio, ma solo poche settimane fa è stato reso noto che sarebbe arrivato soltanto ad anno nuovo.

Non giunge quindi inaspettata questa nuova integrazione, che di fatto amplia le capacità di controllo di quella che al momento è una delle poche soluzioni domotiche per quanto riguarda le tende da applicare alle finestre di abitazioni e negozi. Fino ad oggi, oltre al telecomando, era possibile gestire il sistema tramite l’Assistente Google mentre a partire da questo momento, chi volesse sfruttare la tecnologia HomeKit, non deve far altro che collegare le tende a un gateway TRADFRI.

Non è la soluzione più economica visto che il prezzo delle tende FYRTUR oscilla tra i 120 e i 160 euro, ai quali vanno aggiunti 33 euro per il gateway TRADFRI. Ma come detto le tende smart Ikea pronte per HomeKit sono al momento una delle poche soluzioni disponibili sul mercato per automatizzare il controllo delle tende e dire così addio alle tradizionali cordicelle, specialmente se in casa sono già presenti altri dispositivi compatibili HomeKit che permettono così di creare scene ancora più complete.

Ad esempio se ne potrebbe creare una ad hoc per la visione di un film: al click di un pulsante o con la giusta frase si farebbero scendere le tendine oscuranti parallelamente all’accensione del TV e alle luci della stanza a una determinata colorazione e intensità luminosa. Altre scene consentirebbero di gestire le varie situazioni che normalmente si vivono in casa, come ad esempio un pasto o un particolare momento di festa e di condivisione con amici e parenti. Su Macitynet abbiamo pubblicato un servizio sull’unboxing delle tende Ikea.