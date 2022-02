Gollinio GL11A, spazzolino elettrico in offerta a 18,41 euro

Di spazzolini elettrici per lavarsi i denti con maggiore precisione ce ne sono a decine, ma grazie ad una promozione attualmente in corso Gollinio GL11A entra di diritto nella lista dei più economici: per poche ore lo pagate 18,41 euro.

Si tratta di uno spazzolino elettrico come altri: vibra 31.000 volte al minuto in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato e agendo più in profondità. Le setole raggiungono così anche gli interstizi e permettono di pulire i denti con maggiore precisione rispetto ad uno spazzolino tradizionale.

Monta una batteria da 500 mAh che si ricarica tramite USB (impiega circa 8 ore per raggiungere il 100% quando è completamente scarica) e che promette dai 7 ai 15 giorni di autonomia con una sola carica, tenendo conto di un utilizzo medio di 2 minuti a pulizia per due volte al giorno.

A tal proposito incorpora un timer che spegne lo spazzolino dopo due minuti di accensione, permettendo così all’utente di gestire perfettamente il tempo di pulizia: un segnale acustico, ogni 30 secondi, gli ricorda inoltre di cambiare zona.

Offre cinque diverse modalità di spazzolatura: una dedicata alla pulizia giornaliera, una maggiormente incentrata sulla lucidatura, una dedicata allo sbiancamento, una specifica per la pulizia delle gengive e una per chi ha i denti sensibili.

La testina può essere sganciata facilmente e quindi sostituita quando si è usurata. E’ certificato IPX7 quindi si può sciacquare tranquillamente sotto l’acqua corrente.

Chi intende acquistarlo come dicevamo anziché pagarlo 36,82 euro lo trova in sconto a metà prezzo, quindi lo pagherà 18,41 euro. E’ disponibile in quattro diverse colorazioni: bianco, rosa, verde e nero.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.