Gommini in silicone AirPods Pro, ecco quanto costa acquistarli a parte

Tra le novità offerte da AirPods Pro rispetto ai precedenti modelli anche la presenza di gommini in silicone, quei cuscinetti intercambiabili che si adattano all’orecchio dell’utente e che aiutano ad isolare durante l’ascolto sonoro. In confezione sono presenti 3 paia di questi cuscinetti, di tre diverse dimensioni, ma quanto costa acquistarli separatamente nel caso in cui si perdano o usurino? Ecco svelato l’arcano.

A quanto pare, si legge su Dairing Fireball, il costo di questi gommini in silicone AirPods Pro è di 4 dollari per un pacchetto da sei, quindi 3 paia di diverse misure, proprio come quelle incluse nella confezione di vendita. Ricordiamo che tali gommini non sono presenti sulle precedenti versioni di AirPods e, peraltro, dovrebbero avere un attacco differente da quello degli altri commini in silicone presenti sul mercato per i diversi tipi di auricolari di altri brand.

C’è da notare, al momento, che non sono disponibili alla vendita sul sito Apple italiano. Probabilmente perché si tratta di una periferica ancora molto giovane. A breve, certamente, saranno inseriti a listino.

C’è da dire, comunque, che quanti hanno avuto modo di testarli, giudicano questi gommini davvero resistenti e, dunque, si avrà la necessità di acquistarli soltanto nel caso di smarrimento. Difficile pensare che un normale utilizzo li usuri a tal punto da richiedere la sostituzione. Non almeno, nel giro di pochi mesi.