Apple offre 2,5 miliardi per combattere la crisi degli alloggi in California

Apple annuncia l’impiego di 2,5 miliardi di dollari nel tentativo di combattere la carenza di alloggi in California, che di recente ha visto i prezzi degli immobili salire alle stelle. Un altro importante investimento, questa volta in ambito sociale.

L’impegno di Apple include 1 miliardo di dollari in investimenti immobiliari a prezzi accessibili, oltre ad 1 miliardo di dollari in assistenza ipotecaria per acquirenti di prima casa. Belle le parole che Apple ha dedicato alla sua terra:

Prima che il mondo conoscesse il nome Silicon Valley, e molto prima che portassimo la tecnologia in tasca, Apple ha chiamato questa regione casa e adesso sentiamo una profonda responsabilità civica per garantire che rimanga un luogo vibrante dove le persone possono vivere, avere una famiglia e contribuire alla comunità

Ancora, continua Apple,

Un alloggio a prezzi accessibili significa stabilità e dignità, opportunità e orgoglio. Quando queste cose sono fuori portata per troppe persone, sappiamo che il percorso che stiamo seguendo è insostenibile. Apple si impegna a far parte della soluzione

Apple sta inoltre lanciando un nuovo fondo immobiliare da 150 milioni di dollari con i partner della Bay Area, tra cui Housing Trust Silicon Valley, per supportare nuovi progetti di alloggi a prezzi accessibili. Il fondo consisterà in prestiti e sovvenzioni a lungo termine.

Queste nuove iniziative, evidenzia anche Macrumors, provano la seria intenzione di Apple di risolvere la problematica. Il governatore della California Gavin Newsom auspica che anche altre aziende seguano l’esempio.

Il problema è serio, continua il governatore: l’alto costo delle abitazioni – sia per i proprietari, che per gli affittuari – è causa di preoccupazione per la qualità della vita di milioni di famiglie. La soluzione, per l’appunto, sembra essere quella di costruire più alloggi.

Ancora, Apple donerà 50 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di Destination: Home, che si occupa di affrontare i problemi dei senzatetto nella Silicon Valley. Apple affronterà anche sforzi simili nella California settentrionale e meridionale, concentrandosi su strategie che possano mettere fine alla problematica dei senzatetto.