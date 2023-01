Goodyear vicina a un pneumatico 100% sostenibile

Goodyear ha presentato un concept di pneumatico realizzato al 90% con materiali a minor impatto ambientale. Il nuovo pneumatico ha superato i test del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ed è approvato per utilizzo stradale.

Il produttore afferma che ha mostrato una minore resistenza al rotolamento rispetto ad pneumatico tradizionale, realizzato con materiali classici.

Il pneumatico concept con il 90% di materiali a basso impatto ambientale arriva appena un anno dopo che Goodyear aveva annunciato la realizzazione di un altro pneumatico concept – che nel 2022 si attestava al 70% di materiali sostenibili. Nel 2023 Goodyear metterà in produzione questo pneumatico, che verrà testato da alcuni fornitori partner dell’azienda americana.

Il copertone dimostrativo con il 90% di materiali a basso impatto ambientale comprende 17 ingredienti in 12 diversi componenti, compresi: poliestere (riciclato da bottiglie utilizzate), resine di pino bio-rinnovabili, silice di alta qualità prodotta dal residuo della lolla di riso (RHA silica – un sottoprodotto della lavorazione del riso che spesso viene destinato alle discariche), fili per talloni e corde d’acciaio provenienti da acciaio riciclato, polimeri certificati ISCC per il bilancio di massa di materie prime bio e biocircolari.

Il produttore sottolinea che l’uso di materiali più sostenibili è evidente già in alcune gamme di pneumatici attualmente in commercio. Ad oggi, 8 gamme di pneumatici e alcuni modelli Racing includono olio di soia. Dal 2018 goodyear ha più che raddoppiato l’uso di silice RHA nei suoi processi di costruzione di pneumatici.

