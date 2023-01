I migliori libri per amare e imparare lo spagnolo

Si dice che le lingue siano come le ciliegie: una tira l’altra. Nascete italiani, imparate l’inglese, poi chissà, magari il francese. Adesso è venuto il momento di parlare lo spagnolo.

Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo per numero di parlanti nativi, preceduta solo dall’inglese. Inoltre, lo spagnolo è la lingua ufficiale in molti paesi in America Latina, Europa e Africa, ed è anche una lingua molto diffusa come lingua seconda o straniera in tutto il mondo. Ed è una bellissima lingua.

La bellezza di una lingua è soggettiva e dipende dai gusti personali di ciascuno. Tuttavia, lo spagnolo è considerata da molti una lingua melodiosa e ha una lunga tradizione letteraria che comprende alcuni dei più grandi scrittori della storia, come Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez e Pablo Neruda. Lo spagnolo ha anche una ricca varietà di dialetti e forme linguistiche, ognuna con caratteristiche uniche che la rendono interessante. Inoltre, lo spagnolo è facile da imparare per chi conosce già l’italiano, poiché le due lingue hanno molti elementi in comune a livello grammaticale e lessicale. Ecco i libri migliori per impararla.

Grammatica spagnola

Cominciamo da quel che è forse il lavoro più bello disponibile in lingua italiana. Questa Grammatica spagnola di Manuel Carrera Diaz, scritta espressamente per il pubblico italiano, colma un vuoto storico. Non è una delle tante grammatiche elementari, in cui la lingua è ridotta a poche frasi da mandare a mente. E un grande, completo, raffinato ritratto dello spagnolo di oggi visto nelle sue strutture vive, esplorato nei suoi aspetti generali e specifici, con una speciale attenzione a quelli che, sotto l’apparente somiglianza, costituiscono invece differenze importanti nei confronti dell’italiano.

Imparare lo Spagnolo: Grammatica Spagnola per Principianti

Adesso che abbiamo messo l’asticella in alto, possiamo ripartire dalla base. Con questo ottimo corso per principianti. Rivolto a coloro che desiderano studiare lo spagnolo e sono ad un livello principiante (A1-A2), è estremamente utile anche per gli studenti di livello intermedio (B1-B2) che intendono consolidare l’apprendimento e colmare eventuali lacune grammaticali. Quando ci si approccia ad una nuova lingua è importante partire con il piede giusto, e sicuramente un buon libro di grammatica è fondamentale. Contrariamente all’opinione comune, studiare la grammatica non deve essere noioso: ci vuole il libro giusto. Con questa guida sperimenterai un nuovo metodo di apprendimento dello spagnolo che punta molto sulla comprensione e sullo svolgimento degli esercizi e di certo, tutto potrai dire, tranne, appunto, di trovarlo noioso.

Verbi spagnoli. Tutti i verbi regolari e irregolari

Come per l’italiano, la difficoltà maggiore dello spagnolo sta nei verbi. Una guida completa per conoscere la formazione, le irregolarità e l’uso dei verbi. In questo volume: 9O tavole di coniugazione; verbi difettivi; indice alfabetico di oltre 6000 verbi; grammatica e sintassi del verbo, forme e funzioni. Per fortuna le due lingue sono molto simili.

Lo spagnolo senza sforzo

Attenzione, non è un libro di studio, non è una grammatica o un metodo per imparare lo spagnolo. Invece, è altro. Ma non sarebbe la lista di libri di Macity se non ci fosse altro, no? Cinque racconti che sono innanzitutto una fenomenologia dell’amore. L’amore che si rivela inaspettato, quello che si fa giocando insieme, quello che si conquista nascondendosi dietro alle parole, quello che si consuma e si reinventa calandosi letteralmente nei panni altrui. Ma siccome ogni storia impone che ci si metta in gioco, e non c’è gioco che non sia pericoloso, ciascuno di noi dispone di un armamentario di difese per non lasciare che gli altri penetrino troppo facilmente nella nostra esistenza. Sono barriere linguistiche, reali o metaforiche, che frapponiamo come ostacoli ma spesso aprono nuove strade. Sono anche esercizi intorno a una mancanza, esorcismi per non dire il vuoto che ci spaventa portarci dentro. Miranda per esempio con gli occhi non ci vede, ma scorge con le mani colori e forme davvero imprevedibili: un giro per vetrine in sua compagnia può diventare un’avventura rischiosa ed eccitante. E quando Lele incontra Ulla, durante un’indolente vacanza a Stromboli, la trova fascinosa come una ninfa dei boschi, lievemente altera e irrimediabilmente tedesca: tra giochi erotici e giochi di parole, il non capirsi sarà soltanto un’altra forma del desiderio. Mentre Mara e Michele, una passione per i viaggi e per Polanski, niente figli e molti anni di vita in comune, credono di aver trovato la formula del matrimonio perfetto: fino a quando all’aeroporto non ritirano la valigia sbagliata.

Impara lo Spagnolo Leggendo dei Brevi Racconti: 12 Storie Facili e Coinvolgenti in Spagnolo e Italiano, con L’elenco dei Vocaboli – Migliora le tue Capacità di Lettura e Espandi il Vocabolario

Come la musica si impara suonando delle canzoni facili composte da altri, così le lingue si imparano leggendo racconti facili e al tempo stesso ben scritti. Leggere e ascoltare racconti brevi è un modo efficace e semplice per imparare lo spagnolo. Ci sono molti modi infatti per immergersi completamente nello spagnolo: prendere lezioni, guardare film o serie TV coi sottotitoli spagnolo, seguire corsi online, unirsi a una comunità in cui si parla spagnolo, viaggiare in un paese di lingua spagnola, leggere libri. Quest’ultima è la soluzione che ovviamente preferiamo e questo libro ti propone un modo semplice ma efficace per imparare il spagnolo attraverso storie per principianti (livello A2 – B1).

Imparare lo spagnolo: grammatica spagnola, esercizi e 2500 vocaboli e frasi più utili per padroneggiare la lingua ed esprimersi con naturalezza in 30 giorni

Imparare la lingua spagnola da zero finalmente è possibile. Che sia per motivi di lavoro, istruzione, vita privata, viaggi o passione personale, moltissimi italiani desiderano imparare questa lingua, affidandosi spesso a metodi fai da te poco efficaci o corsi privati costosi e impegnativi. La soluzione è finalmente arrivata! Adatto a qualsiasi livello di partenza (principianti assoluti, intermedi, ecc.), questo manuale completo ti accompagnerà alla scoperta dello spagnolo in un modo originale, intuitivo ed efficace. In questo libro troverai:

Lo spagnolo per viaggiare

Forse il più utile e pratico per chi non ha tempo e già deve partire. Questo manuale di conversazione in lingua spagnola, aggiornato e pronto all’uso, è pensato per risolvere tutte le situazioni tipiche di un viaggio di piacere o di affari. Con oltre 4300 parole e 2000 frasi, di cui propone la traduzione e la pronuncia, è indispensabile per capire e farsi capire anche se non si padroneggia la lingua del Paese in cui si trova. Diviso in cinque sezioni fondamentali (capire, viaggiare, vivere, risolvere, scoprire) vi aiuterà a districarvi in ogni circostanza.

Imparare lo Spagnolo Brevi Racconti per Principianti: 10 Lezioni Facili da Autodidatta per Bambini e Adulti

Un’idea interessante. 10 racconti facili e divertenti in spagnolo: impara senza sforzo!

Questi racconti in spagnolo per principianti sono adatti a bambini e adulti che vogliono lavorare con un libro di lingua coinvolgente, moderno e facile. Un metodo semplice e veloce: questa è una guida pratica per imparare lo spagnolo con storie, esercizi, grammatica spagnola e 1000 vocaboli e frasi più utili per padroneggiare la lingua. Se state per viaggiare in Spagna o state imparando lo spagnolo a scuola, questi racconti vi piaceranno senza dubbio! Non vi sembrerà nemmeno di imparare, ma avrete presto una padronanza di base della lingua e sarete in grado di comunicare nelle situazioni quotidiane. Libro di spagnolo “Livello 1”. Questa lettura in spagnolo contiene 10 storie brevi e divertenti sulla studentessa Valeria e il suo elfo invisibile, che vi aiuteranno a imparare lo spagnolo o a rinfrescare la vostra conoscenza della lingua.

Spagnolo per bambini

Se avete incontrato l’anima gemella ma è spagnola e non sapete come fare per portare là anche i vostri figli, non abbiate paura, ecco la soluzione. Questo libro è una risorsa ideale se vuoi imparare ed esplorare questa bellissima lingua con il minimo sforzo e la massima produttività. Abbiamo reso l’apprendimento dello spagnolo per bambini molto più facile e divertente attraverso attività semplici e intuitive, schemi facili da seguire e processi completi passo dopo passo per aiutarti a passare del tempo divertente ed educativo con i vostri figli. Portiamo voi e i vostri bambini in un viaggio ispirato ai racconti della cultura spagnola e alle sue profonde radici storiche in Europa attraverso versi coinvolgenti e fantastiche illustrazioni. Questo libro è interattivo ed intuitivo e semplifica tutte le complicazioni che si devono affrontare mentre si impara una nuova lingua. Ogni lezione si concentra su un singolo concetto e lo rafforza attraverso compiti divertenti che tengono impegnati i nostri giovani studenti. È dotato degli strumenti e metodi di apprendimento perfetti che permettono ai vostri bambini di parlare, leggere e scrivere in spagnolo. Il libro è adatto a studenti di tutte le età, ma è appositamente progettato per incanalare l’intelletto e la creatività nei bambini.

Se dovevamo dare una indicazione di qualcosa da leggere in spagnolo, come non andare a pescare questi racconti di Gabriel García Márquez? Poco frequentati eppure così fondamentali. Il sogno, il destino, il desiderio, l’amore e la morte: i temi eterni e universali della letteratura reinterpretati dalla prosa potente e visionaria del genio latinoamericano. Dodici racconti sul filo misterioso della memoria nei quali l’autore colombiano rivive e reinventa le tappe avventurose del suo girovagare in Europa e nel mondo, i suoi soggiorni a Roma, Barcellona, Parigi, L’Avana, Napoli, Vienna, Ginevra e altre ancora. In ognuno di questi racconti l’autore di Cent’anni di solitudine riannoda i suoi ricordi personali con le vicende di personaggi reali o verosimili, ricostruendo le atmosfere e gli ambienti più caratteristici di ciascuno dei luoghi visitati. Una raccolta insolita, una serie di storie bizzarre e affascinanti nelle quali la cultura del vecchio mondo si mescola all’inarrestabile vivacità tropicale della fantasia del Caribe.

Finzioni

Fenomenale Jorge L. Borges. Scrive Giuseppe Montesano nella prefazione della accurata edizione Adelphi: “L’esile volume di 146 pagine sfidava la nostra immaginazione di diciottenni innamorati delle visioni di Jim Morrison e di William Blake con una visionarietà ironicamente erudita, minuziosa fino a sembrare perversa e abbastanza vaga da spingerci a cercare di decifrarla come una lingua straniera. Ora questo libro torna in una nuova e splendida versione italiana accresciuta dai tre racconti che Borges vi aggiunse. E a percorrere di nuovo i sentieri biforcuti dell’argentino, a rileggere certi memorabili attacchi, ci si accorge non solo che il loro potere pacatamente incantatorio è immutato, ma in qualche modo si è ramificato, come in un racconto di Borges. Che cosa è successo? Solo che quasi tutta la letteratura degli ultimi quarant’anni, da Calvino a Pynchon a Molina a infiniti altri, si è confrontata o scontrata con l’universo onirico e lievemente delirante scaturito da questo libro”.

La pazza in casa

Il libro forse più bello di Rosa Montero. Romanzo, saggio, autobiografia: è l’opera più personale di Rosa Montero, una delle più grandi scrittrici spagnole contemporanee. Questa è la sua opera più personale, dunque, consacrata dalla critica e dai lettori in oltre dieci anni di successo. E il testo in cui affronta (e vince) la sfida più ardua per ogni scrittore, in cui riconosce di non poter vivere senza la scrittura, senza l’urgenza di raccontare la realtà e se stessi. Questo romanzo è un viaggio dietro le quinte dell’immaginazione, della creazione artistica, della memoria; è un percorso necessario per ogni essere umano, ma che diventa addirittura obbligatorio per l’artista nel momento in cui comprende che il paradiso una volta perduto si riconquista solo ricreando il mondo con la penna. Quest’opera parla di memoria, di uomini belli, di scrittori odiosi, di notti d’amore e scheletri nell’armadio; e come nei romanzi più sublimi, l’immaginazione e la realtà si fondono e scompaiono, assorbite dalla medesima esperienza, personale e universale allo stesso tempo.

