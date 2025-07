L’app Calendar di Google disponibile per Apple Watch

Google offre l’app Google Calendar per Apple Watch, offrendo agli utenti dello smartwatch della Mela accesso all’app ufficiale di Big G che consente di organizzare e pianificare la giornata semplificando la creazione di eventi e la gestione di più calendari e con visualizzazioni, widget e attività personalizzabili.

La novità è integrata nella versione 25.24.1, release che ora include l’app companion per Apple Watch, in grado di visualizzare una panoramica semplificata di eventi in arrivo e Google Task (per tenere traccia delle attività importanti mediante promemoria che si sincronizzano sui vari dispositivi) direttamente dal polso.

L’app per Apple Watch (si scarica da qui) mostra una settimana di eventi in programma in formato elenco, con una codifica delle voci per colori; ogni scheda permette di visualizzare l’orario programmato, tiolo o task e posizione associata all’evento.

Un tap sull’evento permette di mostrare ulteriori dettagli; l’app non consente (almeno per ora) la creazione o la modifica degli eventi direttamente dal polso (è richiesto l’accesso all’app Google Calendar su iPhone).

Google offre anche due nuove complicazioni (grafiche personalizzabile per quadrante che permettono di mostra dati delle app di terze parti) compatibili con i quadranti e nella raccolta smart (un set di widget che utilizza informazioni come l’ora, la posizione e le attività per visualizzare in automatico i widget più rilevanti durante la giornata).

Google Calendar 25.24.1 richiede iOS 16/iPadOS 16 o versioni successive è multilingua (italiano compreso). L’app companion per Apple Watch richiede watchOS 11.0 o versioni successive.