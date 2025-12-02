Google Cast come Apple TV, stop allo streaming di Netflix

L’icona di Google Cast è scomparsa da Netflix e non è un bug ma una scelta della piattaforma, che limita l’invio dei contenuti alla TV come aveva già fatto in passato con AirPlay di Apple per tenere sotto controllo la fruizione dei contenuti.

Il nuovo limite al casting su Netflix

È Netflix stessa che spiega in una nota sul suo sito che cosa è successo: la funzione viene ridotta a un perimetro molto limitato: chi paga un piano senza pubblicità e solo quanto manda lo streaming da dispositivio che sono privi di telecomando.

Oltre a questo lo streming è consentita solo nel caso non ci sia un’app Netflix nativa sul dispositivo di destinazione o in alternativa su TV datate con Cast integrato.

La scelta si indirizza ad obbligato alla trasmissione essenzialmente attraverso l’app ufficiale che obbliga l’accesso diretto all’account. La decisione è correlata alla stretta di alcuni mesi fa su credenziali, numero di schermi attivi e comportamento degli utenti.

Un déjà-vu: il blocco di AirPlay nel 2019

Questa politica ricorda da vicino la decisione che Netflix prese nel 2019, quando bloccò la compatibilità con AirPlay. All’epoca la spiegazione ufficiale parlava della difficoltà di garantire una “qualità uniforme” perché Apple stava espandendo AirPlay a TV di diversi produttori.

Di fatto, però, l’effetto fu identico a quello attuale: impedire che l’iPhone o l’iPad venissero usati come telecomandi universali per i contenuti Netflix e riportare gli utenti dentro l’app integrata nelle TV, dove la piattaforma può misurare tutto: anteprime viste, navigazione, tempi di permanenza.

L’azienda ottiene maggiore valore quando gli utenti entrano nell’app, vedono anteprime automatiche, scorrono i contenuti e interagiscono con il catalogo. Tutti elementi che il casting taglia fuori. Inoltre, il login diretto alla TV consente di far rispettare meglio i limiti sugli schermi e di ridurre la condivisione degli account.

I viaggiatori sono i più penalizzati

Chi usa spesso Airbnb o hotel è il gruppo che subisce di più questo cambiamento. Il Cast permetteva di evitare il login su dispositivi sconosciuti, evitando anche il rischio di dimenticare l’account attivo. Oggi, nella maggior parte dei casi, è necessario accedere all’app del televisore e poi ricordarsi di rimuovere le proprie credenziali.

Il malcontento c’è, anche se non è paragonabile a quello di qualche anno fa. I vecchi Chromecast senza telecomando sono sempre più rari e praticamente tutti i televisori venduti nel 2025 includono già una app Netflix certificata.