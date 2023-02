Stop condivisione account Netflix, ecco come funziona il controllo

È partita l’operazione che impedirà di condividere gli account Netflix e il colosso dello streaming spiega come funzionerà in una nota pubblicata sul suo sito, utile anche per capire quali sono i termini legali di utilizzo dell’abbonamento da parte di più dispositivi collocati in luoghi differenti.

In primo luogo Netflix, che sta cercando di trovare più strade per superar i problemi al bilancio, precisa che la condivisione di un account non è consentita a meno che non si faccia parte dello stesso nucleo domestico: «Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo – dice Netflix – potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima che sia possibile guardare Netflix o di cambiare nucleo domestico Netflix»

Ma come funziona la verifica del dispositivo? Il dispositivo che richiede l’accesso presenterà una schermata con un campo nel quale immettere un codice a quattro cifre. Il codice si otterrà cliccando in una mail inviata all’indirizzo registrato per quell’account. Il codice avrà validità per 15 minuti.

Netflix precisa che per richiedere il codice utilizza vari sistemi. Dall’IP di connessione all’identificativo dei dispositivi per finire alle attività svolte dall’account che hanno effettuato l’accesso a Netflix.

Chi utilizza il suo abbonamento mentre è in viaggio oppure in case differenti non avrà problemi: «desideriamo – dice Netflix – permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell’account principale (o vivi con il titolare dell’account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix. Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare (secondo le modalità esposte sopra NDR) il dispositivo in uso».

L’operazione di blocco alla condivisione degli account non influisce sul numero di dispositivi che possono guardare contemporaneamente Netflix. Come dice la stessa azienda: «È il piano sottoscritto a determinare da quanti dispositivi si può guardare Netflix contemporaneamente, a patto che essi appartengano alle persone del medesimo nucleo domestico»