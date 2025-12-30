Facebook Twitter Youtube

Le Tv Samsung con Google Foto e Nano Banana

Di Fabrizio Frattini
Google Foto e Nano Banana arrivano sui TV Samsung. L’annuncio in base al quale potremo sfruttare sul grande schermo uno dei servizi più popolari di Big G arriva da Samsung stessa secondo la quale, grazie ad esso le TV diventeranno in questo modo uno spazio dedicato alla fruizione dei ricordi personali: foto di viaggi, momenti quotidiani e immagini di famiglia potranno essere visualizzate direttamente sul grande schermo, senza passaggi complessi.

Google Foto entra nell’esperienza smart dei TV Samsung

Secondo quanto comunicato da Samsung, Google Foto sarà integrato nell’esperienza software dei televisori, in particolare all’interno di Daily+ e Daily Board. Le immagini potranno comparire in modo contestuale durante la giornata, accompagnando l’utente nei momenti più opportuni, senza dover aprire manualmente un’app dedicata.

L’integrazione permetterà di accedere alle librerie di Google Foto in modo nativo dal televisore, sfruttando le funzioni di organizzazione già note del servizio, come la suddivisione per persone, luoghi ed eventi. Il TV diventa così una sorta di galleria fotografica centrale della casa, collegata allo smartphone ma fruibile da tutti.

La configurazione sarà ridotta al minimo: basterà effettuare il login con il proprio account Google per vedere comparire le foto sul televisore. La disponibilità delle funzioni varierà in base al modello e all’area geografica, con supporto completo garantito sui TV Samsung lanciati nel 2026 e un rilascio graduale per i modelli già in commercio, in base agli aggiornamenti del sistema operativo.

Le funzioni in arrivo nel 2026 tra ricordi e AI

Samsung e Google hanno anticipato anche una serie di funzioni che arriveranno nel corso del 2026. La prima è Ricordi, prevista da marzo 2026 in esclusiva temporanea sui TV Samsung per sei mesi. Porterà sul televisore le storie automatiche di Google Foto, basate su persone, luoghi e momenti significativi.

Nel corso dell’anno arriveranno anche le funzioni di creazione assistita dall’intelligenza artificiale. Creare con l’AI permetterà di modificare le immagini applicando stili grafici, trasformarle tramite Remix o convertirle in brevi video. Queste funzioni si basano su Nano Banana, il modello di generazione ed editing delle immagini sviluppato da Google DeepMind, con alcuni template disponibili in esclusiva sui TV Samsung.

È prevista infine la funzione Risultati Personalizzati, che consentirà di visualizzare slideshow tematici generati automaticamente, basati sui contenuti delle librerie fotografiche, come luoghi visitati o attività ricorrenti.

L’iniziativa rafforza la strategia di Samsung di rendere il televisore un elemento centrale dell’ecosistema domestico e, allo stesso tempo, amplia la presenza di Google Foto oltre smartphone e computer, puntando su una fruizione più condivisa e orientata alla vita di casa.

