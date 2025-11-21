Google Nano Banana Pro alza l’asticella con la generazione di immagini

Google ha annunciato Nano Banana Pro, modello per la generazione di immagini (risoluzione 1K, 2K e 4K) che integra diversi miglioramenti in termini di qualità e prestazioni, permettendo all’utente di creare output più accurati, con testi leggibili (è stato migliorato il rendering e la leggibilità dei caratteri) e modificare in modo preciso immagini esistenti.

Il modello è accessibili a tutti tramite Gemini (app e web, basta selezionare “Crea immagini” con la modalità “Ragionamento”) ed è basato su Gemini 3 Pro, modello AI annunciato pochi giorni fa.

Google riferisce che il nuovo modello è in grado di seguire prompt complessi, e infografiche, diagrammi, poster, ecc. partendo da testo libero, dati aggiornati o perfino appunti scritti a mano.

Nano Banana Pro è migliore nel mantenere coerenza nelle immagini, può accedere ad internet (effettuare ricerche con Google Search), è in grado di generare una composizione formata dall’unione di 14 immagini e integrare sino a cinque persone nello stesso risultato visivo.

Sono disponibili funzioni per cambiare l’angolazione della telecamera, la messa a fuoco, le gradazioni dei colori, l’illuminazione di una scena, senza alterare altri elementi (si può, ad esempio, chiedere di cambiare il risultato da giorno a notte o creare effetti bokeh) e anche selezionare porzioni specifiche dell’immagine per le successive modifiche. L’insieme appare un vero ambiente creativo più che un semplice generatore di immagini.

Sicurezza e trasparenza

Nella generazione delle immagini Google inserisce metadati C2PA, consentendo a terze parti di sapere quando qualcosa è generato dall’intelligenza artificiale, scelta lodevole in un momento nel quale la diffusione di deepfake è diventata pericolosissima. Una nuova funzione di verifica permette di caricare un’immagine direttamente nell’app Gemini e chiedere se è stata generata dall’IA di Google.

Google ha previsto una soglia d’uso gratuita, espandibile per chi ha un abbonamento AI Plus, Pro o Ultra.

L’integrazione è già in rollout su Google Ads, Workspace (Slides e Video) e a breve sarà disponibili anche nelle soluzioni aziendali di Vertex e Gemini Enterprise. Non manca la possibilità di sfruttarlo anche tramite Flow, il nuovo strumento di Google per la realizzazione di film e scene animate.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.