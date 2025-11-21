Facebook Twitter Youtube

Google Nano Banana Pro alza l’asticella con la generazione di immagini

Di Mauro Notarianni
Nano Banana Pro

Google ha annunciato Nano Banana Pro, modello per la generazione di immagini (risoluzione 1K, 2K e 4K) che integra diversi miglioramenti in termini di qualità e prestazioni, permettendo all’utente di creare output più accurati, con testi leggibili (è stato migliorato il rendering e la leggibilità dei caratteri) e modificare in modo preciso immagini esistenti.

Il modello è accessibili a tutti tramite Gemini (app e web, basta selezionare “Crea immagini” con la modalità “Ragionamento”) ed è basato su Gemini 3 Pro, modello AI annunciato pochi giorni fa.

Google riferisce che il nuovo modello è in grado di seguire prompt complessi, e infografiche, diagrammi, poster, ecc. partendo da testo libero, dati aggiornati o perfino appunti scritti a mano.

Nano Banana Pro è migliore nel mantenere coerenza nelle immagini, può accedere ad internet (effettuare ricerche con Google Search), è in grado di generare una composizione formata dall’unione di 14 immagini e integrare sino a cinque persone nello stesso risultato visivo.

Sono disponibili funzioni per cambiare l’angolazione della telecamera, la messa a fuoco, le gradazioni dei colori, l’illuminazione di una scena, senza alterare altri elementi (si può, ad esempio, chiedere di cambiare il risultato da giorno a notte o creare effetti bokeh) e anche selezionare porzioni specifiche dell’immagine per le successive modifiche. L’insieme appare un vero ambiente creativo più che un semplice generatore di immagini.

Sicurezza e trasparenza

Nella generazione delle immagini Google inserisce metadati C2PA, consentendo a terze parti di sapere quando qualcosa è generato dall’intelligenza artificiale, scelta lodevole in un momento nel quale la diffusione di deepfake è diventata pericolosissima. Una nuova funzione di verifica permette di caricare un’immagine direttamente nell’app Gemini e chiedere se è stata generata dall’IA di Google.

Google ha previsto una soglia d’uso gratuita, espandibile per chi ha un abbonamento AI Plus, Pro o Ultra.

L’integrazione è già in rollout su Google Ads, Workspace (Slides e Video) e a breve sarà disponibili anche nelle soluzioni aziendali di Vertex e Gemini Enterprise. Non manca la possibilità di sfruttarlo anche tramite Flow, il nuovo strumento di Google per la realizzazione di film e scene animate.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.

Ultimi articoli

