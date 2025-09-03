L’AI di Google Gemini aiuta gli studenti di ogni livello

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Google ha introdotto una serie di nuovi strumenti di apprendimento basati su AI all’interno dell’app Gemini, pensati per supportare studenti di ogni età e scuola. Queste funzionalità mirano a sviluppare il pensiero critico, ad approfondire la comprensione e a rendere lo studio più efficace e coinvolgente.

Uno degli elementi principali è la modalità Apprendimento guidato, che aiuta gli studenti a comprendere argomenti complessi, non limitandosi a fornire risposte brevi, ma accompagnandoli passo dopo passo nella scoperta del “come” e “perché” dei concetti, così da invogliare gli utenti a comprendere il ragionamento che sta dietro le risposte.

Questa modalità, spiega Big G, personalizza le spiegazioni in base alle esigenze specifiche di ogni studente, utilizzando anche materiali di supporto come video e immagini, oltre alla possibilità di creare guide di studio partendo da documenti già in possesso dell’utente.

Le risposte di Gemini sono arricchite da immagini, diagrammi e video di YouTube, in modo da fornire uno strumento visivo per facilitare la comprensione di temi complessi come, ad esempio, il ciclo della fotosintesi o la struttura di una cellula, rendendo lo studio più stimolante.

In Italia si studia con l’AI

Anche in Italia cresce sensibilmente l’interesse verso l’uso dell’intelligenza artificiale nell’istruzione: le ricerche online relative a temi come “AI e scuola” e “AI e università” sono raddoppiate negli ultimi dodici mesi, mentre l’interesse specifico per materie quali chimica, lingue e matematica è aumentato notevolmente.

In particolare, le ricerche per “AI per compiti” sono cresciute di oltre 460%, indicando una crescente domanda di assistenza digitale nello studio quotidiano. Google sottolinea che questa evoluzione rappresenta un passo importante nel rendere l’apprendimento accessibile e personalizzato per tutti, consapevole delle sfide e responsabilità che l’uso dell’intelligenza artificiale comporta nel settore educativo.

Per questo motivo l’azienda auspica un dialogo aperto con educatori e studenti per migliorare continuamente gli strumenti e garantirne un impatto positivo sui processi di apprendimento.

