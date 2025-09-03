Ad IFA 2025 i monitor Acer OLED e gli Amadana, monitor accessibili dal design minimale

Acer inaugura ad IFA 2025 la linea amadana, marchio nato dall’estetica giapponese “senza tempo”: linee pulite, materiali essenziali, nessun eccesso. Due i modelli al debutto, pensati per chi chiede equilibrio tra stile e nitidezza visiva, con un occhio a produttività e intrattenimento. Spicca il design completamente in bianco che vede protagonista anche ila livrea del bellissimo OLED da 27″ presentato sempre ad IFA 2025.

amadana 16APM1QJ: il portatile 15,6” che sta ovunque

Il primo degli Amadama è un monitor portatile da 15,6 pollici con pannello IPS e ampi angoli di visione. Pesa appena 0,65 kg e integra un supporto regolabile fino a 90°, utile sia in scrivania sia in mobilità. La connettività prevede mini-HDMI e USB-C per video e alimentazione: si collega al laptop, allo smartphone o alla console e si riparti.

In breve:

15,6” IPS, ampi angoli di visione

Peso 0,65 kg, profilo ultrasottile

Stand integrato con inclinazione 0–90°

Ingressi mini-HDMI e USB Type-C

e Pensato per lavoro leggero, second screen e intrattenimento on the go

amadana 27ART0 P1: 27” ZeroFrame, 144 Hz con Dynamic Refresh Rate

Per la scrivania arriva il 27 pollici IPS ZeroFrame con refresh fino a 144 Hz e Dynamic Refresh Rate selezionabile a 120 Hz e 60 Hz, così da bilanciare fluidità ed efficienza. C’è il 99% di copertura della gamma colori, doppio ingresso (HDMI e VGA), struttura ultrasottile e un mini dock per accessori che aiuta a tenere in ordine i cavi.

In breve:

27” IPS ZeroFrame , fino a 144 Hz

, fino a Dynamic Refresh Rate : 144/120/60 Hz

: 144/120/60 Hz Copertura gamma colori 99%

Ingressi HDMI e VGA

e Struttura sottile con dock accessori per una postazione pulita

Acer CE27OU Z, OLED 26,5” QHD a 280 Hz

Accanto alla linea Amadana, Acer annuncia CE27OU Z, OLED da 26,5” a 2560×1440 e 280 Hz: pensato per creator, cinefili e gamer esigenti. Supporta AMD FreeSync Premium Pro, ha tempo di risposta 0,03 ms, una luminosità di picco di 1.000 nits in modalità HDR e il supporto della gamma di colori DCI-P3 al 99%

Presenti altoparlanti da 3 W e inclinazione fino a 25° per comfort visivo e audio integrato.

Prezzi e disponibilità

I due monitor Amadama saranno disponibili nel primo quarto del 2016 con prezzi rispettivamente di 119 € per amadana 16APM1QJ e 169 € amadana 27ART0 P1.

Il monitor OLED Acer CE270U Z saràd isponibile in Europa nel primo trimestre del 2026, con prezzo a partire da 699 euro.



Per maggiori informazioni su tutte le novità di IFA 2025 vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.