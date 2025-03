Gemini 2.5 Pro, l’AI più potente di Google è gratis

Pubblicità

La potenza e le funzioni aumentano, mentre diminuisce il tempo di attesa per poterli usare gratis: rilasciato solo pochi giorni fa esclusivamente per gli utenti a pagamento, ora il modello AI più recente e potente di Google Gemini 2.5 Pro Experimental è disponibile per tutti gratis tramite interfaccia web, presto anche nelle app Gemini per iPhone e iPad.

Oltre a essere multimodale, cioè in grado di lavorare su testo, immagini, foto, audio e video, si tratta di un modello AI dotato di capacità d ragionamento. Questo per risolvere problemi complessi, fornendo risposte esaustive, a livello di ricercatori e analisti umani.

Prima di rispondere il modello AI analizza le informazioni, trae conclusioni logiche, tiene conto di contesto e sfumature: grazie al ragionamento migliorano prestazioni e precisione. Big Gi attribuisce il balzo delle prestazioni al miglioramento sia del modello base che della fase di post-addestramento.

Già al debutto Google dichiara che Gemini 2.5 Pro supera tutti gli altri modelli AI concorrenti in diversi esami, test e benchmark, incluso LMArena. In particolare brilla in matematica, nella programmazione e nelle scienze, come dimostrano i risultati dei benchmark che riportiamo in questo articolo. Non sorprende che Big G abbia deciso di integrare la capacità di ragionamento in tutti i suoi modelli AI.

Programma da solo

Modificare codice, creare web app visivamente accattivanti, oppure per sviluppare gli agenti AI della prossima ondata. Quale che sia l’obiettivo dell’utente sapere programmare non è più indispensabile, perché Gemini 2.5 Pro svolge in lavoro in autonomia. Lo dimostra il breve video di Google: basta digitare un prompt, una breve descrizione di una riga di testo per generare un videogioco stile runner infinito.

Gli abbonati a Google Gemini Advanced hanno accesso a Gemini 2.5 Pro Experimental senza limitazioni, mentre per gli utenti senza abbonamento si usa gratis ma con alcuni limiti per velocità e finestra di contesto.

