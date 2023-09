Il Rivoltoso Sconosciuto di piazza Tienanmen diventa un fake nelle ricerche Google

Tra le prime immagini che individua Google quando si cerca “tank man”, non appare l’iconica foto dello sconosciuto rivoltoso divenuto famoso il giorno seguente alla protesta di piazza Tienanmen a Pechino del 5 giugno 1989, quando l’uomo si parò davanti ad alcuni carri armati impedendone l’avanzata.

L’uomo, in inglese noto come Unknown Rebel o Tank Man, diventò estremamente noto in quanto filmati e fotografie del momento vennero diffusi dai mass media in tutto il mondo.

Tra le prime immagini proposte da Google c’è ora un finto selfie generato con l’IA. Non si tratta di deliberata cattiva informazione, fa notare il sito 404media – ma il risultato evidenzia un problema intrinseco con lo stato attuale dell’IA generativa e internet: la facilità con la quale è possibile sfruttare strumenti IA per generare un numero infinito di finte immagini, finti testi e deepfake audio con un semplice click, inondando la rete e piattaforme varie usate per la ricerca di informazioni, senza che molti siano in grado di distinguere ciò che è vero da ciò è falso, se si tratta di contenuti opera di un essere umano o di sistemi automatizzati.

Determinati algoritmi potrebbero essere usati in modo improprio, creando deepfake, scatti inesistenti, oggetti fasulli, ingannare gli occhi (e le orecchie) di utenti meno accorti, con tutto ciò che ne consegue.

Regolamentare le IA non è facile ma non è neppure lecito pensare di poter consentire il “tana libera tutt”i, con il rischio di trasformare queste tecnologie a quelle che potremmo paragonare a strade senza norme. Fino a poco tempo addietro era facile riconoscere i falsi, ora è possibile intervenire su foto e video per sostituire il volto di una persona con un altro preservando espressioni e l’illuminazione, e risultati sono in alcuni casi così convincenti che è difficile distinguerli dalla realtà. Per il momento, gran parte delle tecnologie più ricercate sono nelle mani di grandi aziende e la disponibilità al pubblico è limitata, ma molte potrebbero diventare facilmente accessibili e di pubblico dominio nel prossimo futuro, con tutto ciò che comporta, anche per scopi fraudolenti.

