Gli iPhone 15 mostrano il numero di cicli della batteria

Gli utenti di iPhone 15 possono determinare il numero di cicli della batteria in modo semplice da una videata che mostra questa informazione.

Lo riferisce Ray Wong X (ex Twitter) mostrando una schermata di iPhone 15 con i dettagli in questione. Con i modelli precedenti di iPhone è possibile usare app di terze parti (es. Coconut Battery per Mac) e tenere dettagli quali la data di costruzione della batteria, il numero di cicli, la temperatura, lo stato, l’età e altro ancora, usando il cavo Lightning/USB e consentendo al computer di accedere alle informazioni sul telefono.

Quando si utilizza un computer portatile, un iPad o un telefono, la batteria compie dei cicli di ricarica. Un ciclo di ricarica avviene quando usi tutta l’alimentazione della batteria, ma ciò non corrisponde necessariamente a una singola carica.

Le batterie hanno un numero limitato di cicli di ricarica prima che le loro prestazioni diminuiscano. Quando una batteria ha esaurito i suoi cicli, è consigliabile sostituirla per garantire prestazioni ottimali. La batteria può essere utilizzata anche dopo che ha raggiunto il suo numero massimo di cicli, ma ciò potrebbe comportare una riduzione della durata della batteria.

Conoscendo il numero dei cicli di ricarica della batteria e quanti ne sono rimasti, è possiible determinare quando è necessario sostituire la batteria.

Can confirm iPhone 15s now show battery cycle count in Settings > General > About pic.twitter.com/G0bOsYYCx4 — Ray Wong (@raywongy) September 20, 2023

Apple spiega che è possibile ricaricare le batteria agli ioni di litio di sua produzione senza aspettare che si scarichi completamente. Le batterie di questo tipo funzionano infatti a cicli di carica: completi un ciclo ogni volta che consumi il 100% della capacità della batteria, ma questo 100% non deriva necessariamente da un’unica carica. “Supponiamo per esempio di aver utilizzato il 75% della batteria durante la giornata, e di averla ricaricata completamente alla sera; se il giorno dopo ne utilizzi il 25%, avrai utilizzato il 100% della batteria: come dire che nei due giorni hai usato un solo ciclo di carica”, spiega Apple. E ancora: “Per completare un ciclo potrebbero volerci anche parecchi giorni. Dopo un certo numero di ricariche la capacità diminuisce, indipendentemente dal tipo di batteria”.

Per le batterie agli ioni di litio, la capacità diminuisce leggermente al termine di ogni ciclo di carica. Apple afferma che le sue batterie sono progettate per conservare almeno l’80% della capacità originale per molti cicli di carica: il numero massimo dipende dal prodotto.