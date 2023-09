L’app Orion trasforma l’iPad in monitor HDMI portatile

Gli sviluppatori di Lux Entertainment, noti per l’app Halide, hanno annunciato Orion Video System, un’app che trasforma l’iPad in monitor HDMI portatile, utilizzabile per collegare fotocamere, console, computer e altri dispositivi.

L’app si scarica gratuitamente dall’App Store, richiede un iPad con porta USB-C, iPadOS 17 e un dongle USB-C con porta HDMI che è possibile trovare a basso costo su Amazon.

Tra gli esempi di possibile utilizzo: la possibilità di trasformare l’iPad in monitor per visualizzare su uno schermo più grande le anteprime delle immagini scattate sulle fotocamere con porta HDMI, collegando queste ultime all’iPad con un cavetto.

Altro esempio di utilizzo è l’iPad come monitor portatile per le console: dopo aver collegato queste ultime con un cavo HDMI, è possibile giocare con risoluzione fino a 4K o riprodurre giochi che emulano i vecchi schermi CRT. Non manca, infine, la possibilità di collegare Mac e PC, usando l’iPad come schermo HDMI esterno senza usare il Wi-Fi.

Gli sviluppatori dell’app (gratuita e senza annunci) hanno previsto funzioni di upscaling 4K, per l’emulazione di schermi CRT e di regolazione delle immagini (es. la luminosità).

Serve un adattatore per la sorgente HDMI

È possibile trovare dongle per l’ascquisizione USB-C/ HDMI a costi bassi (es. questo a 15,99€ su Amazon) ed è anche possibile gestire l’audio che passa dall’HDMI e funzionalità di screen recording.

L’app “pesa” 20,1MB, richiede iPadOS 17 ed si scarica gratis dall’App Store; è prevista una modalità demo, che permette di capire come funziona l’app anche senza disporre di un dongle; con un acquisto una tantum (si paga una sola volta e basta) di 5,99€ è possibile sbloccare le funzionalità avanzate.