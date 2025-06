Google migliora Snapseed per l’editing delle foto su iPhone e iPad

Dopo anni di update minimi, Google ha distribuito un importante aggiornamento dell’app Snapseed, apprezzato strumenti di editing per le immagini (originariamente sviluppato da Nik Software e in seguito acquisito da Google nel 2012). L’ultimo aggiornamento degno di nota per Snapseed per iPhone e iPad risaliva al 2021, seguito da update minori nel 2023 e nel 2024.

L’app è presentata come “un editor fotografico completo e professionale”, consente di modificare immagini sia in formato JPEG che RAW, creare e salvare stili personalizzati che possono essere riapplicarli in seguito e regolare l’immagine con vari filtri disponibili (per evidenziare dettagli, correggere l’esposizione, prospettiva, bilanciamento del bianco, ecc.) ed effetti cinematografici.

La prima cosa che si nota aprendo l’app è l’aggiornamento dell’interfaccia con strumenti più eleganti e facili da usare. Dopo aver consentito l’accesso completo alle foto è possibile richiamare varie impostazioni, strumenti ed effetti. Dalla parte inferiore dello schermo è possibile accedere alle voci “Effetti”, “Preferiti” e “Strumenti” e richiamare strumenti per regolare e correggere le immagini (calibra, dettagli, curve, sfocatura, vignettatura, ecc.), ritoccare (usando pennello, pennello correttivo per correggere le imperfezioni, prospettiva, ecc.), stili vari e tool per la “Creatività” (esposizione doppia, cornici, testo).

L’interazione con l’app risulta più intuitiva: gli utenti possono sfruttare strumenti interattivi e di uso immediato (basta scorrere a destra o sinistra oppure su e giù) con i quali modificare tonalità, curve, bilanciamento del bianco, ecc. La sezione Preferiti, inoltre, permette di passare direttamente agli strumenti di editing più usati. Google ha fatto sapere di aver voluto dare priorità alle performance e che sono stati risolti diversi bug che erano presenti nella versione precedente.

Snapseed per iPhone e iPad richiede iOS 16.1 o seguenti e si scarica dall’App Store. Nel momento in cui scriviamo non è chiaro se questo update dell’app arriverà anche sui dispositivi Android.