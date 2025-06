La Puglia saprà se la strada è rovinata grazie alle gomme Pirelli smart

Le strade della Puglia sono rovinate, da rifare o con segnaletica lacunosa? L’assessorato ai lavori pubblici lo capirà con gli pneumatici smart di Pirelli. È questo l’obiettivo di un progetto sperimentale che nasce dalla collaborazione tra Regione Puglia e il grande produttore di pneumatici italiano.

Il progetto punta a creare una mappa dinamica dello “stato di salute” della rete viaria pugliese, incrociando i dati raccolti dai Pirelli Cyber Tyre con quelli visivi elaborati da Univrses. La piattaforma integrata così ottenuta servirà a pianificare meglio gli interventi e migliorare la sicurezza.

I Cyber Tyre sono normali pneumatici dotati anche di sensori che analizzano parametri quali rugosità e irregolarità dell’asfalto. A supporto, la tecnologia Univrses utilizza telecamere di bordo per rilevare le condizioni della carreggiata e monitorare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.

I veicoli coinvolti, dotati di questi sistemi, invieranno i dati raccolti a una piattaforma cloud. La Regione potrà accedere alle informazioni tramite una dashboard digitale, così da avere un quadro sempre aggiornato della situazione stradale.

L’avvio ufficiale della sperimentazione è previsto per il mese di luglio 2025, quando entreranno in servizio le prime auto della flotta. In questa fase iniziale, i veicoli percorreranno le strade pugliesi raccogliendo dati utili alla costruzione della mappa digitale della viabilità.

Oltre all’iniziativa con Regione Puglia, Pirelli sta lavorando a progetti simili anche in altri ambiti, come quello con Movyon – Gruppo Autostrade per l’Italia – per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali. Altre collaborazioni sono in fase di definizione.

