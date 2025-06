Gli YouTuber di Linus Tech Tip passano ad Apple dopo aver canzonato il Mac

Se siete appassionati del mondo PC e componenti vari, probabilmente conoscete Linus Sebastian, lo Youtuber canadese del canale tecnologico Linus Tech Tips.

Sebastian non è mai stato un amante del Mac e per scommessa aveva accettato di usarne uno per 30 giorni, un utilizzo che doveva essere una sofferenza ma alla fine si è rivelato proficuo, spiegando che per il canale usano i Mac da ormai 60 giorni ammettendo che “per alcuni aspetti è ovviamente meglio di Windows”.

Nel filmato che alleghiamo gli youtuber del canale Linus Tech Tips riferiscono di gradire la coerenza di macOS e delle varie applicazioni, evidenziano la facilità d’uso di AirDrop e l’efficacia del Touch ID o la semplicità con la quale è possibile sbloccare il Mac con l’Apple Watch. Ovviamente non sono tutte rose e fiori e una delle lamentele, ad esempio, è l’assenza del Face ID su Mac.

Linus trova scomodo anche il meccanismo per creare screenshot (essenziale per il suo lavoro), con scorciatoie complicate da ricordare (e che derivano da precedenti scorciatoie usate nel vecchio Mac OS classico). Lamenta che le schermate catturate si accumulano sulla Scrivania ma vanta l’integrazione della funzionalità di registrazione dello schermo direttamente nel sistema, grazie a QuickTime o altre scorciatoie.

A quanto pare i due YouTuber hanno avuto qualche difficoltà ad abituarsi al Finder di macOS ma la cosa che gradiscono meno è la gestione degli schermi esterni, con opzioni a volte assenti (dipende dai monitor) e comportamenti poco coerenti quando si cambia monitor, non riuscendo a capire perché l’assenza di specifiche funzionalità avanzate.

Sono decantate le funzionalità Continuity che consentono di utilizzare Mac, iPad, iPhone e Apple Watch in modo unico (es. copiando e incollando dati da un dispositivo all’altro o passando le attività da un dispositivo all’altro); poco interessante trovano la possibilità di gestire sullo schermo del Mac l’iPhone per l’impossibilità di sfruttare uno schermo tattile.

Alex Clark trova Apple Music molto efficace sulla versante tecnico (qualità audio) ma ritiene che l’interfaccia sia confusionaria.

Altro aspetto negativo è ovviamente quello dei giochi, con molti titoli che non sono disponibili per Mac e che alcuni funzionano meglio su Windows.

Linus ha sfruttato un MacBook Air M2 nella sua versione base ed è rimasto visibilmente colpito dall’autonomia: un computer che può essere sfruttato per una giornata senza bisogno di un alimentatore. Ad Alex, che usa un MacBook Pro, piacciono: è rimasto impressionato da schermo, speaker e l’autonomia, elementi sui quali normalmente tanti PC faticano.

Linus si lamenta per la WiFi del suo MacBook Air M2, che a quanto pare gli ha creato problemi e lamenta anche l’assenza del Wi-Fi 7. Altra lamentela riguarda il Magic Mouse (non è da tutti gradito) mentre il trackpad è indicato come eccellente.

Le conclusioni di Linus sono ovvie: non è sempre vero che il Mac “semplicemente funziona”, occorre abituarsi alla logica di Apple ed è spesso necessario ricorrere a utility di terze parti per adattare il sistema alle proprie esigenze. Alex, da sempre anti-Mac, ha ad ogni modo deciso alla fine di acquistare un MacBook Pro.