MD sorprende tutti, l’elettrodomestico del momento al minimo storico: affrettati, le scorte sono limitate

La catena di ipermercati ha letteralmente anticipato il Black Friday con questa sorpresa, un’occasione da non perdere

MD è una grande catena di ipermercati che offre settimanalmente ai propri clienti una serie di prodotti in offerta, che hanno un costo davvero bassissimo. Non solo alimentari, ma anche elettrodomestici, elementi d’arredo e molto altro. E adesso è disponibile – fino ad esaurimento scorte – l’elettrodomestico che non può mancare in casa, a un prezzo super scontato.

Un’offerta che non bisognerebbe assolutamente lasciarsi scappare, se si sta pensando di cambiare questo elettrodomestico, o se si sta pensando di acquistarlo per la prima volta, questo è il momento ideale per farlo.

Lavastoviglie super scontata in vendita da MD, l’offerta protagonista del volantino

MD propone in offerta una lavastoviglie del marchio BEKO, noto brando turco, al prezzo di 259 euro, un’offerta davvero vantaggiosa che sarà attiva fino ad esaurimento scorte, motivo per cui bisogna affrettarsi per procedere all’acquisto.

Il modello in vendita è DVN05320X – Lavastoviglie 13 coperti, silver. E’ a libera installazione, come si vede dall’immagine ha un design semplice e minimal, dunque si adatta ad ogni tipologia di cucina. Dotata di un display LED, partenza ritardata da impostare a 3-6-9 ore, un sistema di asciugatura statico, ben 5 programmi tra cui scegliere, 5 numeri di temperature, classe energetica E e la vasca è in acciaio inox.

Il vero plus di questa lavastoviglie BEKO in offerta da MD è l’innovativo dispenser per detersivo, progettato per essere il più maneggevole possibile, è scorrevole e per aprirlo non ci si farà male alle dita, cosa che capita con molti modelli di questo elettrodomestico. Il prezzo è davvero competitivo, praticamente con meno di 300 euro ci si porterà a casa a una lavastoviglie di ultima generazione, dotata di più programmi e diverse temperature e soprattutto dal design elegante.

Caratteristica questa di grande importanza, poiché trattandosi di un elettrodomestico a libera installazione, vuol dire che sarà posizionato “in bella vista”, la linea semplice, dunque, la rende perfetta per ogni tipo di cucina, da quelle moderne fino a quelle più rustiche. Regalarsi una lavastoviglie è probabilmente la miglior cosa che si possa fare, soprattutto quando è di buona qualità – come questa in offerta da MD – è una vera alleata per le faccende domestiche in cucina, in questo modo non bisognerà mai più lavare un piatto a mano. Non è un caso, infatti, che questo elettrodomestico sta andando letteralmente a ruba nei vari punti vendita del famoso discount.