Google Podcasts iOS: l’app di Google ora disponibile anche su iPhone e iPad

Google Podcasts, l’applicazione da tempo disponibile su Android, è ufficialmente stata lanciata anche su App Store, disponibile da oggi anche per tutti gli utenti iPhone, iPad e iPod touch. Una mossa che aiuterà la multinazionale di Mountain View a ritagliarsi il suo spazio nel sempre più competitivo mercato del podcasting, sgomitando fra concorrenti come Apple, Spreaker, Overcast e Spotify.

Il lancio di Google Podcasts su iOS coincide con una riprogettazione del design della app, aggiornata anche per gli utenti Android. Il nuovo design aggiunge numerose funzionalità incentrate su una nuova interfaccia a tre schede. La schermata principale è ora focalizzata sugli podcast cui l’utente è abbonato, con un feed scorrevole dedicato ai nuovi episodi, collegamenti rapidi per il download, la scheda di riproduzione e la coda in attesa.

Le funzioni di ricerca e raccomandazione dei podcast sono state inserite in una nuova scheda denominata “Esplora”, mentre un terzo feed “Attività” consente di visualizzare e gestire la coda di riproduzione corrente, la cronologia di ascolto, i download e gli abbonamenti. C’è anche una funzione che consente di scaricare automaticamente nuovi episodi dei podcast quando vengono rilasciati, oltre al supporto per le notifiche sulla disponibilità di nuovi episodi, caratteristiche fondamentali che altre app offrono ormai da anni.

Particolarmente interessante sembra essere la nuova tab “Per te” presente nella scheda Esplora, che dovrebbe essere in grado di suggerire attraverso un apposito algoritmo nuovi podcast o nuovi episodi in base a quello che l’utente è abituato ad ascoltare. L’aggiornamento non si limita a coinvolgere solo le app per Android e iOS: Google sta rinnovando anche la versione web di Google Podcasts (fino ad oggi piuttosto scarsa), introducendo il supporto per gli abbonamenti e consentendo agli utenti di sincronizzare i progressi di ascolto su tutti i dispositivi, così come avviene sugli altri servizi.

Google Podcast si scarica gratuitamente per iOS su App Store e per Android su Play Store, mentre il link per visitare la sezione sul web è questo.

