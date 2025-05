Google prende per il naso Apple e iPhone 17 prima del lancio

Le pubblicità che prendono in giro i prodotti della concorrenza sono celebri in USA, un po’ meno da noi, ma forse questa è la prima volta che una società prende di mira un dispositivo che deve ancora arrivare, come accade nel divertente spot di Google che punta al design degli iPhone 17 trapelato nelle numerose anticipazioni in rete.

Nel breve video ammiriamo Pixel 9 Pro e iPhone 16 Pro che conducono un podcast a due voci elencando varie funzioni per le quali Apple ha preso ispirazione dai Pixel. Subito dopo i saluti al pubblico Pixel afferma che circolano un sacco di voci sul design di iPhone 17, previsto molto simile ai terminali di Big G.

Il riferimento è al comparto fotografico posteriore che sembra perderà la caratteristica forma squadrata, finora impiegata da Apple, per trasformarsi in una barra in rilievo che si estende per l’intera larghezza o quasi del terminale.

iPhone risponde prontamente «È pazzesco! Riesci a immaginarmi fare la stessa cosa che hai fatto tu anni dopo?». Da qui in poi iPhone snocciola una serie di funzioni apparse prima sui Pixel e solo successivamente negli iPhone.

Vengono citate Night Sight dei Pixel seguita a un anno di distanza da Modalità Notte su iPhone, ma anche le più recenti funzioni basate su AI come Magic Eraser di Google seguita a tre anni di distanza da Clean Up di Apple

Ogni volta che iPhone indica una funzione apparsa prima nei terminali di Big G, Pixel risponde «Sembra piuttosto inverosimile» e ancora «Una coincidenza totale», fino ad arrivare ai widget presenti nei Pixel fin dal lancio di nove anni fa, invece molto più recenti su iPhone.

Fino alla stoccata finale: Pixel ricorda che si tratta solamente di voci e anticipazioni e iPhone ripete la stessa frase parola per parola. Lo spot è divertente e riuscito, ma nella sua campagna pubblicitaria #BestPhonesForever Google omette sempre di ricordare come e quando è nato Android e anche le funzioni Apple da cui ha preso ispirazione per sistema operativo e Pixel.

Per le novità previste negli iPhone 17 Pro e in iPhone 17 Air rimandiamo ai rispettivi collegamenti, invece per le notizie sull'universo Android si parte da questa pagina di macitynet.