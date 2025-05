Il fornello elettrico multifunzione Xiaomi è in offerta a 31 €

C’è uno spot pubblicitario che recita “Mangiare sano per vivere meglio”: se siete anche voi di questo avviso allora vi farà piacere sapere che in questo momento trovate in offerta il fornello elettrico multifunzione Xiaomi MFB05M, un perfetto strumento per mettere in pratica questo stile di vita anche quando potrebbe sembrare impossibile.

Pensiamo ad esempio alla possibilità di prepararsi un pasto caldo anche in ufficio portandosi soltanto gli ingredienti da casa, il che permette da un lato di risparmiare tempo al mattino e dall’altro di gustare il cibo appena cotto anziché riscaldato o peggio ancora freddo.

È disponibile in due versioni: 1,5 litri, adatta per 1-2 persone; e 3 litri, ideale per 4-6 persone, permettendo così di scegliere il formato più adatto in base alle proprie esigenze quotidiane senza occupare troppo spazio.

Come cuociriso permette di regolare le impostazioni di cottura per ottenere consistenze diverse, da un riso soffice a uno più compatto, adattandosi ai gusti personali.

Ma non si limita a questo perché a conti fatti è un elettrodomestico multifunzionale capace di preparare un’ampia gamma di piatti, dalle zuppe allo yogurt. Grazie alla tecnologia di cottura intelligente, la temperatura viene monitorata in tempo reale da diversi sensori che ottimizzano il calore, prevenendo traboccamenti e garantendo risultati omogenei.

Il rivestimento antiaderente non solo impedisce agli alimenti di attaccarsi ma risulta anche facile da pulire al termine dell’utilizzo.

Con una potenza di 350 W, è anche particolarmente efficiente nei consumi e grazie alla funzione di mantenimento del calore h24 è possibile fare in modo di trovare i pasti pronti e alla giusta temperatura in ogni momento della giornata.

Alcune funzionalità si controllano tramite l’app Mijia e richiedono la modifica della regione in “Cina” per essere attivata correttamente. Tenetelo presente quando lo acquistate perché solo così potrete sfruttare appieno le opzioni di cucina Smart e l’accesso alle ricette preimpostate tramite l’applicazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 31 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

