Google promette di non utilizzare i dati Fitbit per proteggersi da indagine UE

Google ha rivelato l’acquisizione di Fitbit per 2,1 miliardi di dollari a novembre 2019, anche se l’accordo non è stato ancora concluso. Una delle organizzazioni che il colosso della tecnologia deve convincere per ultimare l’acquisizione è, infatti, la Commissione europea, che ha concesso a Google fino al 13 luglio per concedere garanzie sull’acquisto. In particolare il prossimo 20 luglio i regolatori dell’UE decideranno se avviare un’indagine completa nel caso in cui Big G non dovesse concedere le dovute garanzie. Adesso, qualcosa sembra muoversi in tal senso

Ora, secondo Reuters, Google ha formalmente promesso di non utilizzare i dati Fitbit per il targeting degli annunci, così da convincere la UE e scongiurare una potenziale indagine antitrust. Ecco le dichiarazioni del colosso:

Questo accordo riguarda i dispositivi, non i dati. Apprezziamo l’opportunità di lavorare con la Commissione europea su un approccio che salvaguardi le aspettative dei consumatori relativamente al fatto che i dati dei dispositivi Fitbit non verranno utilizzati per la pubblicità

Il gigante della tecnologia ha insistito dal momento in cui ha annunciato l’acquisizione che non utilizzerà i dati Fitbit per “migliorare” la pubblicità. Tuttavia, i regolatori e i critici hanno ancora espresso preoccupazione per la privacy degli utenti, visto che i dispositivi indossabili Fitbit raccolgono informazioni sensibili sulla salute.

I regolatori UE hanno chiesto ai produttori di dispositivi indossabili rivali, agli sviluppatori di app e ai fornitori di servizi sanitari di esprimere la propria opinione sull’accordo Google/Fitbit all’inizio di questo mese, così da aiutarli a prendere una decisione. Un precedente rapporto del New York Post aveva anche affermato che l’acquisizione stava affrontando un’indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha espresso preoccupazione per il fatto che l’acquisto consentirà a Google di accedere a informazioni ancora più personali.

