Presa smart WiFi compatibile con Amazon e Google, rubatene una a 9,95 euro

Creare una casa sempre più smart è ormai operazione semplice, veloce ed economica. Basta una presa smart per poter accendere elettrodomestici tradizionali, potendo anche contare sull'aiuto degli assistenti vocali di Amazon e Google. Quella che vi segnaliamo oggi è in offerta a 9,95 euro.

La presa smart WiFi in offerta consente agli utenti di convertire istantaneamente qualsiasi spina in una presa smart, con possibilità di accenderla e spegnerla da smartphone, oltre che con funzioni di timer sfruttando l’app Dohome.

In questo modo l’utente sarà in grado di impostare timer per il conto alla rovescia, pianificare l’accensione spegnimento, potendo anche impostare cicli di accensione e spegnimento programmato.

Tra le altre funzioni smart, la possibilità di condividere con tutta la famiglia la presa WiFi, così che ciascuno potrà gestirla dal proprio smartphone. Non solo la spina si controlla da smartphone, ma è sufficiente, dopo averla impostata, impartire comandi vocali, per accenderla e spegnerla tramite Alexa o Assistente Google.

La spina pesa appena 79 grammi e costa 9,95 euro in offerta, con possibilità di ulteriori sconti nel caso in cui si acquistassero bundle con più prese.

