Google rilascia Gemini Deep Search gratis per tutti

Con un colpo che anticipa persino OpenAI, Google rende gratis per tutti l’assistente Deep Search. In aggiunta permette agli utenti di ottenere risposte personalizzate sfruttando l’integrazione con i loro dati e app, infine tramite i Gems permette di creare al volo assistenti Gemini AI personali o di scegliere tra quelli già pronti, scaricabili e condivisibili come app.

La notizia bomba per chi ama smanacciare con gli ultimi ritrovati AI, possibilmente contenendo la spesa, è la possibilità di usare l’avanzato Gemini Deep Search gratis, anche se per un numero limitato di volte al mese.

Prima basato sul potente ma costoso Gemini 1.5 Pro, ora l’assistente AI Deep Search può essere esteso a un numero maggiore di utenti non abbonati perché funziona sul più potente ed efficiente Gemini 2 Flash Thinking Experimental. In contemporaena Bi G aumenta anche i limiti e token a disposizione degli utenti abbonati a pagamento Gemini Advanced.

A differenza dei chatbot classici che elaborano la risposta in un colpo solo, Deep Search pianifica, suddivide il compito in più passaggi, effettua ricerche approfondite in rete, sintetizza e crea report di qualità professionale risparmiando ore e ore di lavoro all’utente. Per usare Deep Search basta selezionarlo nel menu dei modelli, oppure con l’icona dedicata nella nuova barra dei prompt.

Assistente AI ma personalizzato

L’utente può concedere il permesso a Gemini si impiegare i suoi dati personali, a cominciare dalla cronologia delle ricerche Google, per avere a disposizione un assistente AI sempre più utile, efficiente e personalizzato. Si tratta di una funzione sperimentale e in ogni momento l’utente può decidere se condurre o meno l’accesso ai propri dati.

L’integrazione di Gemini viene anche estesa, inizialmente solo in inglese, alle app Google Calendar, Notes, Task e Photos per poter risolvere sempre meglio compiti più complessi su misura di ciascun utente.

Gemini Gems

La personalizzazione si spinge oltre, fino alla creazione di assistenti Gemini AI ad hoc per esigenze specifiche di ogni utente. Sempre tramite una descrizione via prompt chiunque può creare i suoi Gems da condividere con altri utenti tramite l’app Gemini, oppure scaricare quelli già pronti all’uso creati da Google.

