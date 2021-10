Google Stadia vi fa giocare gratis per 30 minuti

Il servizio di cloud gaming Stadia di Google, in tutta franchezza, non sembra essere decollato come ci si aspettava, e per questo Big G le sta tentando tutte per invogliare l’utenza a testarlo: tra i metodi scelti per attirare nuovi giocatori arriva quello che, probabilmente, avrà più successo: prove gratis con Stadia con tempo limitato di 30 minuti.

Come riportato da 9to5Google, ora è possibile accedere a Stadia con il proprio account Google e giocare a una prova gratuita di 30 minuti di Hello Engineer, semplicemente seguendo questo link e scorrendo verso il basso fino al pulsante “Prova gratuita”.

Un rappresentante di Stadia ha dichiarato a The Verge che questo è un esperimento che Google eseguirà nei prossimi due mesi e che arriverà su altri titoli selezionati nelle settimane a venire. Non saranno sempre sessioni di 30 minuti, e i giocatori potrebbero vedere giochi diversi con la prova gratuita attivata.

Google ha anche attivato questa pagina web dedicata per vedere quali prove gratuite saranno attivate in futuro, anche se al momento è disponibile solo Hello Engineer.

Onestamente, il servizio non è ancora così immediato come potrebbe essere. L’utente deve ancora accedere con l’account Google, fare comunque clic su una schermata per la salute e sicurezza e su un’altra ancora per verificare l’accesso, e poi attendere un po’, prima che il gioco si carichi. Non siamo ancora alla fase clic su un annuncio per avviare un gioco immediatamente.

Questo è, però, un passo nella giusta direzione, soprattutto se diventa una caratteristica standard dei titoli Stadia: dopo aver testato il gioco per 30 minuti gratis, l’utente potrà finalmente acquistarlo. Si tratta di una funzione che certamente farà la felicità dei giocatori, ma anche degli sviluppatori, perché potrebbe convincere più utenti all’acquisto.