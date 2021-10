Come nascondere il notch dei Macbook Pro 2021

C’è a chi non è andato proprio giù: se avete acquistato un nuovo Macbook 2021 con il notch frontale, e non vi piace, ecco le applicazioni che permettono di nasconderlo in tutta semplicità.

Se dopo giorni aver acquistato un MacBook Pro 2021 fate ancora fatica a digerire il notch frontale, ecco come risolvere. L’inclusione di una tacca sui MacBook Pro ridisegnati, come su iPhone, è stata una sorpresa per la maggior parte degli utenti, ed è stata una delle poche voci dell’ultimo minuto che sono emerse prima della loro presentazione, poi confermate.

Da allora alcuni hanno criticato la scelta progettuale di Apple di aggiungere una tacca, ma Apple ha respinto le critiche affermando che è un “modo intelligente” per dare agli utenti più spazio per i loro contenuti, perché ha permesso di rendere le cornici più sottili per uno maggior rapporto corpo schermo.

Se tale logica non vi convince sono disponibili le seguenti app per eliminare, o meglio nascondere, il notch dei MacBook Pro 2021, come ricorda anche macrumors. Sebbene non annullino completamente la tacca, almeno rendono la sua esistenza meno vistosa, quasi invisibile, forzando una barra dei menu nera, simile a come macOS Monterey aggiunge una cornice nera nella parte superiore del display quando le app sono in modalità a schermo intero. Queste app adattano tale cornice nera allo sfondo scelto.

Forehead

E’ gratuita e oltre a permettere di passare dallo sfondo predefinito a uno nero senza tacca, include opzioni per arrotondare gli angoli dello schermo, simili agli angoli superiori arrotondati dei nuovi MacBook Pro. La possibilità di simulare una tacca sui vecchi Mac è, invece, in arrivo con un prossimo aggiornamento.

TopNotch

Anche quest’app è gratuita e offre le stesse funzionalità di Forehead e supporta anche gli sfondi dinamici; funziona con più display e spazi, rimane in background e rileva le modifiche allo sfondo.

De-Notch-ifier

Costa 9,95 euro e offre le stesse funzionalità di TopNotch, solo sotto forma di menu a scomparsa nella barra dei menu. De-Notch-ifier non è un’app completamente nuova, piuttosto una versione preconfigurata di Boring Old Menu Bar, che offre una noiosa vecchia barra dei menu non trasparente su macOS Big Sur e versioni successive. Se si acquista un’app, si riceve l’altra gratuitamente.