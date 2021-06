Google Stadia ora è disponibile su iPhone

Il servizio di streaming di giochi Google Stadia è uscito dalla fase sperimentale su iOS, ed ora può essere utilizzato dagli utenti iPhone come una web app progressive all’interno di Safari. Sì, Google Stadia è finalmente su iOS, anche se resta fuori dalla porta di Apple Store.

Stadia è arrivato per la prima volta su iOS e iPadOS a dicembre sotto forma di un’app Web in versione beta. Il servizio di streaming di giochi porta i giochi per PC su qualsiasi dispositivo abilitato per Stadia, senza download, senza bisogno di un computer potente e senza nemmeno aver bisogno di una costosa scheda grafica di ultima generazione.

Google ha annunciato che la web app è finalmente uscita dalla fase beta su iOS, con il lancio di una nuova versione. La nuova app include la possibilità di scegliere regolazioni della risoluzione ottimizzate per i dispositivi mobili.

La nuova web app Google Stadia per iPhone avvierà una nuova finestra di Safari senza i soliti elementi dell’interfaccia utente del browser. Da qui, si potrà accedere e giocare a tutto il catalogo Stadia, che supporta i controlli touch, anche se rimane consigliato l’utilizzo di un controller Bluetooth.

Per tutte le notizie che riguardano Stadia vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili in questo articolo. Ricordiamo che anche il servizio di videogiochi in streaming concorrente, GeForce Now di Nvidia è disponibile per iPhone e iPad: da febbraio supporta anche i Mac con processore Apple Slicon M1. Il settore sta davvero esplodendo: presto anche Microsoft renderà disponibili i giochi in streaming di xCloud – GamePass Ultimate per iPhone e iPad, mentre sembra che persino Netflix stia valutando di entrare in questo settore.

Inoltre, per la controversia contro Epic, che potrebbe in futuro costringere Apple a consentire la pubblicazioni di app come Stadia in App Store, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.