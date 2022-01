Google vuole limitare l’impatto della legge sui mercati digitali EU

È probabile che la proposta di legge dell’UE sui mercati digitali diventi legge, anche se Google sta premendo per limitare il suo impatto su tutte le aziende Big Tech, comprese Apple e Amazon.

Nel novembre 2020, le aziende Big Tech, tra cui Apple e Google, sono state invitate a partecipare ai colloqui sul Digital Markets Act (DMA), iniziativa legislativa volta a garantire un mercato unico competitivo per i servizi digitali e, in particolare, «Mercati delle piattaforme equi e contendibili». Tali colloqui, tuttavia, non sono stati considerati determinanti, perché di fatto l’UE aveva già in gran parte finalizzato la sua proposta anticipatamente.

Da allora, i progressi della DMA sono stati rallentati e ciò ha portato il capo dell’antitrust dell’UE Margrethe Vestager a esortare i legislatori ad avanzare almeno all’80% dell’obiettivo.

Tuttavia, le proposte del DMA per frenare la crescita anticoncorrenziale per aziende come Apple e Google sembrano avviarsi verso la finalizzazione. Ora, secondo il Financial Times, Google ha iniziato quello che la pubblicazione chiama l’ultimo disperato tentativo di modificare il DMA. «I massimi dirigenti della California hanno sempre saputo del DMA, ma si stanno svegliando solo ora», avrebbe dichiarato al Financial Times un insider di Google.

Diplomatici e politici riferiscono di aver assistito a quella che chiamano una marcata escalation delle attività di lobbying. Tutto è apparentemente incentrato sul messaggio che limitare Google in qualche modo non specificato danneggerebbe le piccole imprese.

Il messaggio inviato è chiaro: “Per favore, non rendere più difficile la mia attività”, si legge in una parte di una lettera inviata dal Connected Commerce Council (CCC), ruppo di lobbying che annovera Google e Amazon tra i suoi partner. Allo stesso modo, secondo quanto riferito, IAB Europe, un gruppo che include Google, ha condotto una campagna contro il divieto proposto dalla DMA sulla pubblicità mirata.

L’attuale dibattito sul DMA è guidato da Andreas Schwab, MEP, il quale ha affermato che gli sforzi di Google sono da ritenersi tardivi per avere un impatto significativo. Le parole di Schwab non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni:

Ho la sensazione che siano preoccupati. E dovrebbero esserlo

Uno dei motivi per cui Google potrebbe aumentare i suoi sforzi per limitare l’avanzata del DMA è legato ai cambiamenti in Germania. Secondo il Financial Times, l’organismo di controllo della concorrenza tedesco ha formalmente classificato Google come un “gatekeeper”, e quindi soggetto a un controllo locale più rigoroso. Così ha commentato ufficialmente Big G:

Pensiamo che le persone in Europa dovrebbero essere in grado di godere dei migliori servizi che Google può creare. È chiaro che alcune delle proposte nel DMA e nel DSA [Digital Services Act] ci riguardano direttamente e avranno un impatto sul modo in cui innoviamo i nostri prodotti in Europa Ci preoccupiamo di trovare il giusto equilibrio e sappiamo che anche i nostri utenti e clienti si preoccupano. Come molti altri, ci siamo impegnati in modo aperto e costruttivo con i responsabili politici durante tutto il processo legislativo per esprimere il nostro punto di vista

Apple non ha commentato lo stato attuale del dibattito sulla DMA, ma in precedenza si è opposta alle sue proposte.