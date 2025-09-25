Graffi su iPhone 17 Pro, Apple replica, non c’è nulla di anormale

Apple conferma: iPhone 17 Pro si graffia, ma non più di altri prodotti e per quanto riguarda i segni lasciati dai Magsafe si tratta semplicemente di usura dei caricabatterie.

La Mela risponde così, a stretto giro di posta, alle polemiche sorte appena dopo il lancio dei nuovi modelli quando alcuni visitatori degli Apple Store avevano notato un importante degrado estetico sui modelli in esposizione.

La replica arriva attraverso una dichiarazione rilasciata al sito americano 9to5 Mac. Con essa Apple vuole tranquillizzare chi sta pensando ad un acquisto ma è stato spaventato dalle immagini.

Stand MagSafe e segni sul dorso

I problemi emersi e che hanno trovato ampia eco on line sono due. Uno è l’apparizione di antiestetici aloni circolari in corrispondenza dell’area MagSafe. Dalle foto era impossibile determinare se fossero causati da sporcizia o fossero un problema permanente. Apple spiega che il problema è stato causato da stand logorati che, con l’uso intenso tipico delle unità demo, trasferiscono residui sullo chassis.

L’azienda ribadisce che si tratta di materiale superficiale e non di incisioni nella finitura. Se i propri Magsafe sono puliti e non consumati non dovrebbero causare lo stesso fenomeno. In ogni caso basta una leggera passata di un panno per eliminare l’alone.

Bordi del plateau fotocamera e resistenza

Un secondo e più preoccupante fenomeno, riportato anche da Bloomberg, riguarda le parti in alluminio e in particolare il bordo attorno al modulo fotocamera. Qui si notano dalle foto graffi ed incisioni provocate dallo sfregamento, molto evidenti in particolare sul colore blu scuro.

In generale Apple afferma che le caratteristiche di queste superfici sono analoghe a quelle dei bordi in alluminio anodizzato di altri suoi prodotti, che i nuovi modelli adottano una lega di alluminio serie 7000, definita di grado aerospaziale e più leggera del titanio.

Lo strato di anodizzazione applicato supera gli standard del settore per microdurezza, ed è progettato per resistere a graffi e urti quotidiani. Ogni modello passa attraverso test interni di resistenza che includono verifiche specifiche contro graffi e abrasioni.

Accanto a questi compromessi di durabilità, l’alluminio introduce benefici significativi. L’iPhone 17 Pro mostra un miglioramento termico sensibile rispetto ai modelli con telaio in titanio, con conseguenze positive su efficienza e autonomia. La costruzione unibody dona inoltre una sensazione di solidità e leggerezza che emerge chiaramente nell’uso quotidiano.

I test confermano una buona resistenza complessiva

In effetti, nonostante le critiche, il canale JerryRigEverything, un sito specializzato nel mettere alla prova la resistenza e i difetti costruttivi di vari prodotti, ha rilevato che l’iPhone 17 Pro mostra una notevole resistenza ai graffi su quasi tutta la superficie.

Il corpo del telefono e lo stesso plateau della fotocamera, al di fuori dei bordi netti, non evidenziano segni nell’uso normale. La vulnerabilità resta circoscritta ai profili del modulo fotocamera, che possono subire più facilmente abrasioni.

L’ammonimento è esercitare cautela nel valutare le immagini che circolano sui social: in più di un caso si sono viste manomissioni intenzionali presentate come danni da normale utilizzo.

Anche le unità demo in negozio non sono un metro affidabile, poiché vengono maneggiate da centinaia di visitatori ogni giorno, spesso senza particolare cura.