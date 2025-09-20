iPhone 17 Pro, l’alluminio si graffia facilmente?

Il bend gate al lancio dei nuovi iPhone non c’è e non ci sarà, ma la polemica non manca. Parliamo del turbine che si è scatenato sui social con il debutto dei nuovi telefoni che sembrano molto propensi a graffi e “stampaggi” de MagSafe.

Decine di foto apparse da clienti che hanno comprato i telefoni, in particolare gli iPhone 17 Pro, mostrano in effetti scalfitture molto evidenti e in qualche caso la chiara forma del caricabatterie wireless sul dorso.

Il debutto e la sorpresa

Le segnalazioni, che arrivano dai negozi di New York, Hong Kong, Shanghai e Londra, mostrano danni sui colori scuri: il blu dei Pro e Pro Max e il nero dell’iPhone Air.

Can’t believe the iPhone 17 Pro demo units in stores are already scratched up. Didn’t take long at all. 🤔 pic.twitter.com/0qxSD25lit — Safari✈️ (@update4weekly) September 18, 2025

La questione è esplosa subito online. In Cina, su Weibo, l’hashtag dedicato ai graffi sull’iPhone 17 ha superato i 40 milioni di visualizzazioni in poche ore. Anche su X le immagini di unità rovinate hanno alimentato discussioni, spesso con toni di delusione e inviti a proteggere immediatamente i telefoni con una custodia.

Come accennato c’è anche un altro inconveniente: il caricatore MagSafe lascia un alone circolare sul retro dei modelli Pro, una caratteristica che richiama da vicino il vecchio problema delle “impronte” sui dispositivi con finiture particolarmente sensibili.

La delicatezza del dorso in alluminio di iPhone 17 Pro viene testimoniata anche dal canale russo Wylsacom, gestito dall’influencer Valentin Petukhov che dimostra quanto sia facile graffiare il dorso dei nuovi modelli.

Un déjà vu per Apple

Non è la prima volta che un nuovo iPhone finisce sotto i riflettori al lancio. Nel 2012 l’iPhone 5 nero fu criticato per i segni che comparivano già dopo pochi giorni d’uso. L’iPhone 7 Jet Black soffriva dello stesso problema, mentre il sottilissimo iPhone 6 divenne famoso per il “bendgate”.

Ancora prima, l’iPhone 4 aveva mostrato debolezza in ricezione se impugnato in un certo modo.

Qui il problema, come nota Bloomberg, è la scocca in alluminio, tornata con questa generazione dopo anni di acciaio, rappresenta una scelta di design che ha vantaggi in termini di leggerezza ma inevitabili compromessi in resistenza estetica, soprattutto nei colori scuri.

Ad onor del vero va anche detto che la maggior parte immagini che abbiamo visto sono immagini che arrivano dai negozi Apple. Si tratta quindi di danni subiti da unità che sono maneggiate spesso in maniera non adeguata.

Il filo conduttore in ogni caso è che i lanci degli smartphone Apple sono sempre accompagnati da grande attenzione, e i difetti, piccoli o grandi, diventano immediatamente un caso globale.

La risposta del mercato

Al di là delle polemiche, la partenza commerciale resta positiva. In Asia i modelli Pro hanno registrato tempi di consegna di tre-quattro settimane già al primo giorno, segno che la domanda resta molto alta. Nei negozi fisici l’unico modello disponibile senza attese significative è l’iPhone Air, mentre per il Pro Max le spedizioni slittano in alcuni casi fino a fine ottobre.