Intel chiede aiuto ad Apple per sopravvivere

Intel avrebbe chiesto a Apple di investire nell’azienda di Santa Clara. Lo riferisce Bloomberg spiegando che sono in corso le prime trattative su “come lavorare a più stretto contatto”.

Nvidia, SoftBank e anche il governo USA hanno già iniettato miliardi di dollari in Intel nel tentativo di rivitalizzarne le attività in difficoltà e le trattative con Cupertino sono probabilmente parte di questa strategia.

“Intel ha preso contatti con Apple per un investimento verso il sofferente produttore di chip”, scrive Bloomberg citando non meglio precisate sue fonti, spiegando che si tratta di una iniziativa volta a rafforzare l’attività ora in parte di proprietà del governo statunitense. “Apple e Intel hanno anche discusso di come lavorare a più stretto contatto. […] Le trattative sono nelle fasi iniziali e non è detto che porteranno a un accordo”.

Nvidia ha recentemente accettato di investire 5 miliardi di dollari sull’azienda rivale per sviluppare congiuntamente chip per PC e data center. A fine agosto il governo Trump è arrivato in soccorso di Intel acquisendo una quota del 10% del gruppo trasformando circa 10 miliardi di dollari del Chips and Science Act (eredità di Biden) in capitale azionario.

Intel continua a soffrire in termini di risultati finanziari, per impasse tecnici (ha perso terreno ad esempio nella corsa ai chip per l’intelligenza artificiale a vantaggio di Nvidia e AMD), e poche settimane addietro Trump aveva rinfacciato al CEO di Intel legami con la Cina.

Non è chiaro in che modo un investimento di Apple in Intel potrebbe portare beneficio a Cupertino dal punto di vista tecnico. In passato Apple e Intel sono state legate per la fornitura di processori e chip-modem, legame che è venuto meno con il passaggio da sistemi X86 a ARM e con la produzione di chip-modem in casa da parte di Apple (grazie a tecnologie acquisite da Intel nel 2019).

Sebbene potente, la multinazionale di Santa Clara è ancora principalmente un’azienda di progettazione che non è particolarmente attrezzata per risolvere le principali sfide di produzione nell’ambito dei chip di cui ha bisogno Apple (quelli che solo TSMC può fornire).

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.