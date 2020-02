Grafica, video e comunicazione: la teoria

Corsi teorici qui in Espero sui temi più richiesti: grafica, videomaking e comunicazione persuasiva. Perché a volte la pratica, se non è sorretta da fondamenta teoriche, non si regge da sola.

Ci dedichiamo da tanti anni (quasi 30!) all’aggiornamento professionale delle persone e sappiamo che a volte una formazione esclusivamente pratica non è sufficiente. Servono solide basi teoriche per ottenere in pratica risultati utili ed efficaci, oltre che per apprendere più velocemente tecniche e metodologie.

Formazione professionale: prima la teoria, poi la pratica

Ci sono alcuni ambiti in cui conoscere i fondamenti teorici di un preciso argomento permette di realizzare lavori di alto livello: se sei un grafico e conosci i fondamenti della progettazione grafica (quelli che storicamente hanno stabilito art director, designer, fotografi e illustratori), allora è probabile che tu sappia costruire contenuti visual (ADV, copertine, impaginati di vario tipo) ben strutturati ed efficaci; se sei un videomaker e hai studiato gli archetipi ricorrenti in film e serie tv, allora hai tutti gli strumenti per progettare consapevolmente narrazioni e storie in video, a seconda delle tue esigenze di comunicazione (eventi, brand, contenuti social); se ti occupi di comunicazione e di scrittura di testi per il web in ottica SEO, per esempio, allora conoscere le basi della retorica ti consente di scrivere testi ‘persuasivi’ e convincenti.

Tre corsi teorici su grafica, videomaking e comunicazione persuasiva

Abbiamo scelto un approccio più “accademico” – consentici il termine – per questi 3 corsi che spaziano in ambiti che richiedono un costante aggiornamento delle competenze digitali: la progettazione grafica e l’uso di programmi di grafica creativa, impaginazione ed editoria; la post produzione video e la costruzione di narrazioni e storie per il video; la retorica persuasiva, il copywrinting e lo storytelling.

La progettazione grafica: i fondamenti

Il corso di Fondamenti di progettazione grafica si differenzia da molti corsi di grafica creativa perché ha un approccio più teorico al graphic design.

Lo scopo principale è fornire tutte le competenze necessarie per riconoscere (e poi progettare e riprodurre) un design che sia efficace ma anche esteticamente ‘bello’. Durante il corso si parla di principi grafici di base e della classificazione delle famiglie dei caratteri tipografici, per poi osservare i lavori di art director, designer, fotografi e illustratori che sono diventati punti di riferimento nel mondo della grafica pubblicitaria, dell’editoria e della pubblicità. Il tutto con la guida esperta di una docente, Laura Rota, che è anche art director e graphic designer.

A conclusione della trattazione teorica, si parla anche di come usare con metodo i programmi Adobe per chi realizza per lavoro info-grafiche, illustrazioni e contenuti pubblicitari. E si mette in pratica quanto appreso con esercitazioni pratiche, che prevedono proprio la costruzione di prodotti grafici (ADV, copertine, illustrazioni, impaginati) con Adobe InDesign, il programma di progettazione grafica e impaginazione professionale più utilizzato dai professionisti del settore.

Credits Interstellar, regia di Christopher Nolan

Gli archetipi nella narrazione video

Riccardo Apuzzo, docente del corso Comunicare con gli Archetipi: percorsi di narrazione digitale (ma anche videomaker e appassionato seguace di Joseph Campbell), dice che «Una buona storia è costituita da modelli ricorrenti e da variazioni sorprendenti […]». Questi ‘modelli ricorrenti’ non sono altro che gli archetipi, che impari a riconoscere durante questo corso di narrazione digitale, analizzando le storie degli eroi di film e serie tv. Una volta noti, gli archetipi, in quanto modelli già noti e ricorrenti nella storia, possono essere utilizzati per creare eventi, contenuti social e video di ogni tipo e per ogni esigenza di comunicazione.

Quindi in pratica, durante questo corso, individuiamo gli archetipi rappresentati nei film e nelle serie tv di maggiore successo, ne analizziamo il percorso e li riutilizziamo per le nostre narrazioni.

Scrivere per il SEO e per i Social: basi di retorica

Il corso di Comunicazione persuasiva per il marketing lo abbiamo pensato e messo a punto noi di Espero con il dott. Federico Di Leva (docente di questo corso, Copywriter & Storyteller, Web Atlas co-founder e molto altro).

Sono previsti 4 incontri, durante i quali si parla di argomenti riguardanti la comunicazione, la struttura del linguaggio (e dei linguaggi), la composizione narrativa, la narratologia e lo storytelling, e infine la retorica. Non sono argomenti astratti, bensì preziose risorse teoriche e creative, che i partecipanti possono poi declinare nel proprio ambito professionale: nella scrittura dei testi di un sito, nella stesura di un piano editoriale per i social media, nella scrittura di una e-mail commerciale, solo per fare qualche esempio concreto.

Il fulcro di questo corso è la comunicazione, che è ciò che di fatto accomuna immagini e video, testi scritti e testi orali, discorsi in pubblico ed e-mail di lavoro. E la comunicazione non può prescindere dalla retorica, che è l’arte di persuadere e convincere l’altro di qualcosa.

Conoscere le basi della retorica e delle tecniche di persuasione, per chi si occupa di marketing e comunicazione, consente di produrre messaggi (verbali e scritti) efficaci e convincenti.

Se il tuo lavoro è fatto di parole, il Corso Comunicazione persuasiva per il marketing è fatto per te.

Ecco i link alle schede dei 3 corsi di cui abbiamo appena parlato:

Qui trovi i programmi dettagliati e gli obiettivi di ciascun percorso formativo… ti aspettiamo!