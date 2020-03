Xiaomi Black Shark 3 Pro, lo smartphone da gioco con pulsanti dorsali a scomparsa

Quando Xiaomi ha presentato il suo smartphone da gaming Black Shark 2 un anno fa, ne ha esaltato il display sensibile alla pressione che consente agli utenti di mappare i controlli sinistro e destro sullo schermo. Il nuovo Black Shark 3 Pro fa di più: elimina questi “pulsanti” dallo schermo, per sostituirli con pulsanti dorsali a comparsa fisici.

Nella modalità di gioco, gli utenti potranno scegliere di utilizzare i due pulsanti larghi 21 millimetri che si sollevano di 1,5 millimetri dal corpo del terminale. I pulsanti possono, teoricamente, resistere a oltre 300.000 richiami, e per oltre un milione di clic.

Il Black Shark 3 Pro ha un display AMOLED da 7,1 pollici, con risoluzione 3.120 x 1.440 con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La sua frequenza di campionamento touch a 270Hz lo rende molto più sensibile ai tocchi delle dita, mentre l’autonomia del terminale è affidata da una batteria da 5.000 mAh. Il terminale nella versione da 8 GB di RAM costa circa 675 dollari, mentre ‘opzione con 12 GB di RAM ne costa 718 dollari. Entrambe le varianti dispongono di 256 GB di spazio di archiviazione.

Se non si è disposti a spendere così tanto, e non vi preoccua il fatto di sacrificare i pulsanti dorsali a scomparsa, è disponibile anche la variante non Pro del Black Shark 3, che ha un costo che varia tra i 502 e i 575 dollari. Questa versione monta un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2.400 x 1.800, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento touch di 270Hz. In questo caso la batteria è da 4.720 mAh.

Entrambi i terminali supportano la tecnologia 5G e dispongono del chip Snapdragon 865, due condotti per il raffreddamento che bloccano la scheda logica. Black Shark 3 e 3 Pro hanno entrambi una fotocamera tripla sul retro, con una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera bokeh da 5 MP. La fotocamera selfie frontale ha un sensore da 20 megapixel e un jack per cuffie da 3,5 mm.

La parte posteriore dei telefoni gode di alcuni piedini per la ricarica magnetica da 18W, che potrebbe essere conveniente quando si gioca. I terminali sono in grado di ricaricarsi rapidamente fino a 65W tramite la porta USB-C ed entrambi impiegano solo 12 minuti per raggiungere una carica del 50 percento, 38 minuti per raggiungere il 100 percento.

Tutti i modelli sono già disponibili per il preordine e arriveranno anche su Amazon.