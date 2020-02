Gratis le licenze per Windows 10 Pro con uno dei software in promozione a metà prezzo

Bastano 19,99 euro per ottenere la licenza completa a Windows 10 Pro. Come? Acquistando l’abbonamento annuale all’antivirus Kaspersky oppure uno degli altri software in promozione a metà prezzo su BZFuture.

Questa promozione, disponibile fin da inizio anno, sostanzialmente permette di ottenere gratis la licenza per Windows semplicemente comprando uno dei programmi proposti in sconto all’interno di questa pagina web.

Come dicevamo una buona offerta è quella attualmente attiva sulla licenza annuale dell’antivirus Kaspersky, software pensato per proteggere il computer dai virus più recenti, ransomware e altro. Consente in breve di eseguire la scansione del PC per le rilevare eventuali minacce e aiuta anche il PC nel recupero in seguito a un’infezione.

Come dicevamo l’abbonamento a Kaspersky Antivirus è tra le migliori offerte disponibili ancora per pochi giorni su BZFuture. Si acquista infatti a soli 19,99 euro anziché 38, ma eventualmente c’è anche AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition a 17,99 euro, oppure McAfee Antivirus a 14,39 euro, ESET Internet Security a 25,99 euro oppure Kaspersky Internet Security a 16,56 euro. Quale che sia la scelta che farete il risparmio, come dicevamo, oscilla tra il 40 e il 50%.

Di seguito alleghiamo la galleria fotografica contenente tutti i passaggi necessari per portare a termine l’acquisto: nel nostro caso abbiamo fatto un test acquistando il pacchetto più economico da 13,99 euro che comprende un anno di abbonamento a McAfee Antivirus Plus e la licenza a Windows 10 Pro, ma il procedimento è identico a quello di qualsiasi altro pacchetto acquistato su BZFuture.

Ovviamente per motivi di privacy abbiamo opportunamente oscurato i dati sensibili relativi all’acquisto in oggetto.