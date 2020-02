Samsung, caso di coronavirus in un complesso industriale che produce smartphone in Corea del Sud

Samsung Electronics ha confermato un caso di coronavirus in un complesso industriale che produce smartphone situato a Gumi, una città della provincia sudcoreana del Nord Gyeongsang. Il caso in questione ha costretto alla chiusura dell’intero stabilimento e rimarrà chiuso fino a lunedì.

A riferirlo è Reuters spiegando che il piano dove è stato individuato il dipendente positivo al coronavirus rimarrà chiuso fino al 25 febbraio. “L’azienda ha disposto l’auto-quarantena per chi è entrato in contatto con il dipendente infetto, e intrapreso misure per testare possibili infezioni”, riferisce l’azienda sudcoreana in un comunicato.

La struttura che si trova a Gumi è responsabile di una piccola percentuale rispetto alla produzione totale di smartphone, e si occupa di dispositivi top di gamma, destinati principalmente al mercato interno. Samsung produce molti dei suoi telefoni in Vietnam e India.

Gumi si trova vicino alla città di Daegu, città da 25 milioni di abitanti dove è avvenuto un decesso dovuto all’epidemia di COVID-19 e dove il sindaco ha esortato i concittadini a non uscire di casa, e dove casi di contagio legati alla congregazione di una setta locale sono aumentati tanto da indurre il primo cittadini a chiedere aiuto al governo centrale di Seul.

Gli ultimi dati ufficiali riferiscono che in Corea del Sud il numero totale di persone infette dal nuovo coronavirus sono 433. È possibile conoscere la situazione aggiornata in tempo reale con un una mappa online che consente di seguire la diffusione mondiale dell’epidemia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.