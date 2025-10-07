Facebook Twitter Youtube

HOTOSENO, il sensore di luminosità con notifiche smart a solo 1 €

HOTOSENO, il sensore di luminosità con notifiche smart a solo 1 € - macitynet.it

Tra i dispositivi utili per migliorare la gestione intelligente degli ambienti domestici o lavorativi ci sono sensori di luminosità, che servono appunto per monitorare in tempo reale le condizioni di luce. Se vi interessa sappiate che quello di HOTOSENO è in offerta speciale.

Questo sensore, compatibile con lo standard Zigbee 3.0, si integra facilmente in ecosistemi domotici già esistenti, e si controlla poi attraverso piattaforme come Tuya, Alexa e Assistente Google.

Una volta installato e associato alla propria rete tramite l’app, il sensore rileva il livello di luce presente nell’ambiente e invia le informazioni al sistema domotico. Le dimensioni sono particolarmente compatte (misura 7 x 2,7 x 2,5 cm) quindi si posiziona facilmente anche in spazi ridotti senza risultare invasivo.

HOTOSENO, il sensore di luminosità con notifiche smart a solo 1 € - macitynet.it

Grazie alla connessione Zigbee può comunicare con altri dispositivi compatibili senza sovraccaricare la rete Wi-Fi domestica. In questo modo è possibile ad esempio attivare luci in automatico quando il livello di luce scende sotto una certa soglia, oppure regolare le tapparelle motorizzate in base alla luminosità naturale, migliorando comfort ed efficienza energetica.

L’autonomia è gestita da due batterie ministilo AAA da comprare a parte. A tal proposito segnaliamo che il sistema invia una notifica anche in caso di batteria in esaurimento, evitando così interruzioni improvvise del servizio.

Le altre notifiche push servono invece per ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della luminosità o su eventuali cambiamenti rilevanti, così da tenere tutto sotto controllo anche a distanza.

HOTOSENO, il sensore di luminosità con notifiche smart a solo 1 € - macitynet.it

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

